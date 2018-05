358 milliards seront mobilisés pendant le mois de Ramadhan

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 178 lecture(s)

Le directeur général d’Algérie poste, Abdelkrim Dahmani, a annoncé hier la mise en place d’un dispositif spécial pour pouvoir répondre aux éventuellesdemandes en liquidité des usagers des bureaux de poste et leur assurer une meilleur qualité de service durant le mois de Ramadhan.

Ce dispositif, a-t-il dit, porte essentiellement sur la disponibilité des liquidités au niveau des agences et établissements postaux. Le DG d’Algérie poste a rappelé dans ce cadre que plus de 290 milliards de dinars avaient été retirés par les détenteurs de compte CCP durant le mois de Ramadhan précédent, un chiffre dont il présage qu’il pourrait se situer à quelque 358 milliards de dinars cette année. S’exprimant, hier matin, sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, M. Dahmani a fait savoir que l’opération de retrait de liquidités qui est évalué à plus de 2 millions/jour, pourrait atteindre plus de 3 millions/jour pendant le mois sacré. Il a affirmé, en outre, que les 3 800 bureaux de poste du pays resteront ouverts durant une partie de la nuit, au cours des dix derniers jours du mois sacré, période durant laquelle, indique-t-il, est observé le plus grand nombre d’opération de retrait d’argent. Evoquant par ailleurs les projets futurs de l’entreprise qu’il dirige, M. Abdelkrim Dahmani a fait état d’un programme triennal couvrant la période 2018-2020, destiné à densifier les réseaux postaux et à inaugurer de nouveaux services électroniques «pour améliorer la qualité de service» à la clientèle. Lors de son intervention, il a déclaré, par ailleurs, qu’Algérie poste gère environ 23 millions de comptes postaux, dont 5 millions de détenteurs disposant de cartes de paiement électronique. Pour ce qui est du payement électronique, l’invité de la radio nationale a fait savoir qu’Algérie poste a procédé au lancement de plusieurs services en ligne, notamment le payement des factures. Il dira également qu’Algérie poste a lancé les services de notification par SMS et prévoit le lancement d’un nouveau service électronique à distance à travers les services financiers postaux et monétiques par Internet. «Depuis le lancement du service électronique, nous avons enregistré plus 122 000 transactions à distance pour un montant équivalant à 61 millions de dinars», apprend-on du même responsable.

L.O.CH