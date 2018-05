La Télévision publique dévoile sa grille des programmes

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 806 lecture(s)

L’Etablissement public de télévision (EPTV) a dévoilé, hier, la grille des programmes qui seront proposés au public, durant le mois de Ramadhan par les cinq chaines. « Identités et frugalité sont les deux principes qui ont inspiré la conception du programme qui sera décliné à travers les cinq chaines du Groupe de l’EPTV, durant ce mois de Ramadhan», a affirmé, hier, le Directeur général du groupe de l’EPTV, Tewfik Khelladi, lors d’une conférence de presse tenue au siège de la télévision nationale, à Alger. La double identité réaffirmée du service public, d’une part, qui implique, a-t-il soutenu, «la couverture des différentes activités qui auront lieu durant cette période mais aussi la recherche de la créativité et de la qualité dans les programmes de divertissement et de fiction. L’identité algérienne, d’autre part, qui devra imprégner les contenus des différents programmes aussi bien artistiques, culturels et de divertissement que ceux en rapport avec notre sainte religion en cette période particulièrement chère aux croyants», a encore ajouté, M.Khelladi. Ce dernier a tenu à souligner qu’en dépit de l’inflation et de la surenchère qui caractérisent le marché de la production audiovisuelle nationale, «le groupe de l’EPTV veille à appliquer les instructions du Gouvernement de rationalisation de l’utilisation des ressources de l’Etablissement en maitrisant les budgets de production à des niveaux raisonnables et en recourant aux apports externes de sponsoring». Selon lui, la production nationale, aussi bien interne qu’externe, sera privilégiée, et le moratoire sur les achats de programmes étrangers reconduit pour la troisième année consécutive, «ce qui se traduira par des taux d’intégration avoisinant les 100 %, voire carrément les 100 % sur les chaines Canal Algérie et Tamazight», précisant que le budget est de 25 milliards de centimes. En effet, l’EPTV propose 18 programmes de fiction de différents formats, dont 10 sur le mode de la production exécutive, notamment la série comique «Antar Bnou Cheddad», le feuilleton «Rebiha» en version kabyle et la série «Thakniouine» en version chaoui. «La télévision nationale propose, également un feuilleton-phare intitulé «Ennar El Barda», des séries comiques «Bab Eddechra», «Messy» et «Bnat Essi», en plus des deux productions réalisées en interne, notamment le feuilleton «Le dernier adieu» de la Station de Constantine, et la série «El Mizan» de la Chaine 5. La Chaine poursuivra la production de la huitième saison de «Tedj El Coran» et la quatrième de «Hadi El Arouah», de même qu’elle assurera la retransmission de la prière des «Tarawih». «Dchour Bladi » est le concours du mois de Ramadhan qui sera consacré, cette année, aux plus beaux villages et Dechras des différentes régions du pays.

Samira Saïdj