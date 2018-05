L’hommage des familles et de la population

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 233 lecture(s)

La journée fatidique du 15 mai 2002 sera gravée à jamais dans la mémoire des citoyens de la région de Tazmalt, à 80 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa .En effet, ces derniers n'oublieront pas de sitôt l'horrible attentat perpétré par les terroristes islamistes au marché de Tazmalt et ayant coûté la vie à : Lessgaa Boudjemaa 33 ans, Hamlet Belkacem 32 ans, Redjdal Zaidi 29 ans, Terrad Hilal 10 ans et Terrad akli 78 ans. Pour rappel, cet horrible attentat à l’explosif a fait, ce 15 mai 2002, quatre morts et une quinzaine de blessés. A cet effet, les citoyens de cette région de Kabylie n’ont pas manqué de rendre un vibrant hommage à ces Martyrs victimes de cet acte odieux, lâche et criminel. Pour ce, un groupe d'associations de la localité, en collaboration avec les APC de Tazmalt et Ath M’likeche ont concocté un programme riche et varié qui a débuté samedi dernier. Au menu de cette commémoration, un dépôt de gerbe de fleurs, des manifestations sportives, un défilé avec l’emblème national et des prises de parole des familles des victimes et des autorités locales. Le 15 mai 2002, la population de la localité de Tazmalt a connu une matinée très mouvementée. Elle venait, ce jour là, d´enregistrer le premier attentat meurtrier à l´explosif depuis l´avènement du terrorisme en Algérie. Cela dit, aujourd’hui, plusieurs années après cet horrible attentat, les populations des régions de Tazmalt ont tenu à rendre, chacun à sa manière, un vibrant hommage à leurs vaillants fils, dans l’honneur et la dignité. Par ailleurs, les clubs sportifs amateurs, l’association socioculturelle «l’horloge», les APC de Tazmalt et Ath M’likeche ont également rendu, samedi dernier, un hommage à d’autres martyrs de la nation, ceux qui ont succombé, le 11 avril dernier à Boufarik, au terrible accident d’avion. Le stade communal, a abrité à cet effet, un tournoi de Boxe anglaise, de kick boxing et de boxe chinoise et ce, en présence des autorités locales et d’un public très nombreux.

Rachid. Z.