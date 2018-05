Des agents de sécurité protestent

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 183 lecture(s)

Des agents de sécurité exerçant au niveau d’une carrière d’agrégats sise à Seddara, au Sud de la commune d’El-Hachimia, à 15 km au Sud du chef-lieu de wilaya, ont bloqué hier l’accès au site. Par cette action, les protestataires disent s’insurger contre la décision de ne pas reconduire l’ensemble des travailleurs par la nouvelle société de gardiennage, désignée récemment par Cosider pour assurer la sécurité du site. Selon l’un des protestataires, au départ, il y avait 45 agents qui exerçaient au niveau de la carrière, avant que la direction de l’entreprise Cosider-Carrière, par l’intermédiaire de la nouvelle société de gardiennage, ne décide de compresser les effectifs pour les ramener à seulement 22. «La nouvelle société de gardiennage, installée récemment par Cosider, a pris la décision de se séparer de 23 agents sur les 45 exerçant au niveau du site. Nous rejetons cette décision que l’on qualifie d’injuste et de préjudiciable aux travailleurs», confie un des agents protestataires. Et d’ajouter : «Non seulement les effectifs ont été réduits de moitié, les salaires proposés aux 22 agents reconduits ont été également revus à la baisse». Évoquant les contrats qui les lient à l’ancien prestataire de service, désormais remplacé, les mêmes agents affirment qu’ils avaient signé en mars dernier des contrats de six mois. Toujours selon eux, ceux-ci courent jusqu’à décembre prochain. «Encore valides, les contrats de travail des agents ne peuvent en aucun cas être résiliés de façon unilatérale, à moins que ces contrats soient arrivés à terme», dénonce-t-on encore. En tout cas, les agents de sécurité exerçant au niveau de la carrière disent ne pas accepter que la moitié des agents soient laissés «sur le carreau». Pour eux, il n’est pas question de reconduire certains contrats et d’en résilier d’autres. Devant cette situation, les mêmes agents se disent mobilisés à se battre jusqu’à la réintégration de tous les travailleurs.

D. M.