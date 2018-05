Des chasseuses à Yakouren…

Par DDK | Il ya 1 heure | 304 lecture(s)

La coquette ville de Yakouren, située en plein massif de l’Akfadou, qui a accueilli la journée du chasseur, organisée par la Fédération de chasse de la wilaya de Tizi-Ouzou, samedi dernier, a connu une affluence record de visiteurs venus des quatres coins de la Kabylie et même d’autres wilayas du pays, à l’instar de Sétif, Alger, Batna et Souk Ahras.

Hommes, femmes et enfants de touts âges ont tenu à assister à la première manifestation de ce genre après une interdiction, pour des raisons sécuritaires, de plus de 25 ans. En effet, ils étaient plus de neuf milles personnes à se donner rendez-vous au lieu dit «Bois Sacré» dans un décor féerique donnant à la fois une vue sur le massif majestueux de l’Akfadou et sur la mer. Cette fête des chasseurs, à laquelle les organisateurs ont voulu donner un cachet familial et convivial, a vu la participation, pour la première fois dans l’histoire de notre pays, de la junte féminine au concours du tir. Une première saluée par tous les présents étant donné que la chasse est avant tout un sport et un loisir restés longtemps «la chasse gardée» de l’homme pour des considérations sociales et même idéologiques. L’émergence de la femme dans ce domaine, se fait doucement mais sûrement. C’est un signe de maturité, de civisme et d'émancipation de la société qui ne peut se passer de la participation de la femme. Celle-ci a déjà conquis les domaines de la science et de la technologie et a prouvé, par le passé, son courage et son abnégation jusqu’à porter les armes contre le colonisateur et sacrifier pour sa liberté et celle de son pays. De la Kahina à Djamila Bouhired en passant par Lalla Fadhma N Soumer, nos femmes nous ont de tout donné des leçons de bravoure et prouvé qu’il est peut- être temps d’arrêter de parler de «sexe faible» pour désigner celles qui ont mené les hommes sur les champs de bataille. La grande satisfaction selon les organisateurs, et à leurs tête le fédéral M. Arezki Aider, est la sécurité des participants, car il n’est pas évident d'organiser un premier concours de tir avec plus de 600 fusils et plus de 1800 balles tirées sans le moindre incident. L’organisation parfaite ainsi que le sens élevé de responsabilité des chasseurs ont été la clé de la réussite. L’autre grande satisfaction de la fédération est, selon son premier responsable, les échos favorables quant à l’éthique et la déontologie de la chasse ainsi que la préservation de la faune et la flore. Concernant la question lancinante de permis de chasser, le fédéral nous apprendra que: «Notre prochain chantier est la formation pour l’obtention du permis de chasser. Nous sommes en train de préparer toute la logistique nécessaire. Une fois toutes les conditions réunies, nous ferons appel à tous ceux qui désirent s’inscrire de se rapprocher de la fédération pour passer le stage. Il est à signaler qu’au-delà des activités liées à la chasse, il y eut du divertissement, chorales et magiciens, ainsi que différentes expositions de produits de terroir.

