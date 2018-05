Des artisanes exposent le fruit de leurs labeurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Pas moins de 80 paysans ont pris part au salon de l’agriculture qui a eu lieu samedi dernier au CSP d’Amizour à l’initiative de la subdivision d’agriculture de cette circonscription, de l’APC et de l’association femme rurale. Même en l’espace d’une journée, il faut dire que la manifestation a donné lieu à une ambiance de convivialité dans un monde agricole qui laisse dire que l’espoir est grand. Ces montagnes, qu’on ne croyait belles que pour les yeux, sont en réalité des trésors de produits agricoles très variés. Ainsi, cette occasion de découvertes est bénéfique aux agriculteurs de la région ayant exposé le fruit de leur labeur. Sur les étals on découvre des produits du terroir ; figues sèches, miel et dérivés, produits laitiers, pattes fraîches locales, huile d’olive, fruits secs, agrumes et tout ce qui pousse dans cette large et belle région. Il y a aussi de l’artisanat ; du tissage et des produits de transformation agro alimentaire comme les vinaigres. Les stands de produits variés laissent aussi découvrir les particularités de plusieurs communes de cette région, notamment la figue sèche de Béni Djellil, le noyer d’Ihbachen de kendira, la bonne huile de Barbacha et le burnous de Semaoun. S’ajoute à toute cette richesse le sel de Feraoun, les agrumes d’Amizour et les produits de transformation de haute technologie d’El kseur. Des jeunes investis en culture de champignons comestibles font partie des tables de dégustation de cuisine présentes. Ils étaient à la disposition du public fournir avec force détails explications et informations concernant la procédure de culture de leurs porophores en état de semence. «Notre objectif est de montrer la richesse et la variété de l’agriculture de montagne de notre vaste région, mais surtout de créer une opportunité à nos producteurs pour faire connaitre et vendre leurs produits, du fait que le volet commerce reste le bémol de l’agriculture de montagne», dira Nadir Rabiya, subdivisionnaire de l’agriculture d’Amizour. Notre interlocuteur ajoute que certains ont déjà tracé leur chemin en s’organisant en coopératives, à l’exemple de la filière des figues sèches vendue aux anglais. Mais ce qui mérite d’être signalé est cette participation forte des femmes rurales où pas moins de 45, derrière des étals bien fournis, exposent leurs produits du terroir et le produit de leurs mains miraculeuses avec le sourire en prime. Tissage kabyle, habits traditionnels, différents objets de décoration et pâtes de fabrication traditionnelle comprenant tous genres de couscous, de gâteaux et autres friandises. Certaines ont opté pour l’apiculture et disent qu’elles ont trouvé un créneau à la fois attrayant et financièrement important pour le bien-être de leurs familles. Développer et à faciliter le côté commercial va indéniablement encourager ces femmes et tous ces agriculteurs à mieux s’investir au grand bonheur de tous. C’est là l’objectif de telles manifestations. Que celles-ci soient soutenues par les pouvoirs publics, comme c’est le cas ici, est vraiment de bon augure. Cet intérêt des pouvoirs publics est très palpable et la forte présence des autorités locales, y compris du wali par intérim de Béjaïa, qui s’est déplacé et visité tous les stands, est un fait aussi notable que louable, pour là une expression claire de soutien aux agriculteurs. Cette manifestation fut une opportunité pour les visiteurs, d’ailleurs très nombreux, pour découvrir toutes les richesses que recèle la région, estimant qu’une journée est trop courte pour un tel événement. Les organisateurs promettent un prochain salon qui s'étalera sur plusieurs jours avec une participation plus importante des paysans et autres artisans. En somme il s’agit là d’une occasion pour réhabiliter la vraie vocation de la région et montrer aux jeunes que l’agriculture de montagnes est un fort créneau d’investissement qui pourrait être d’un grand apport à l’économie des ménages et de la région. C’est aussi une façon de perpétuer notre culture avec toutes ses facettes.

Nadir Touati