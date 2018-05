Installation de plusieurs conseillers du maire

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

«C’est un fait inédit dans les annales de la gestion des APC chez nous. Pour une meilleure prise en charge des doléances des citoyens et mieux appréhender tous les besoins de notre région dans tous les volets, j’ai procédé à la désignation de plusieurs conseillers issus de la société civile et reconnus pour leur expérience et connaissances avérées, chacun dans le domaine qu’il représente». C’est en ces termes que le P/APC de Souk El Tenine, M. Khermous, résume son initiative qui consiste en l’installation de plusieurs conseillers bénévoles à l’Assemblée. En effet, plusieurs personnalités de la commune, connues pour leurs longues activités dans leurs domaines respectifs, ont été visées par cette initiative. Outre les conseillers installés, notamment de l’éducation, du mouvement associatif, de la culture et de la jeunesse et des sports, le P/APC fait savoir que d’autres personnalités seront aussi concernées par cette démarche, qui prendra la forme d’un vaste conseil consultatif et/où seront intégrés les conseils communaux du sport, de la culture... : «D’autres initiatives du genre seront entreprises à l’avenir pour mieux cerner tout ce qui a trait au développement et à l’avenir de notre commune. Notre but, c’est d’instaurer une véritable gestion participative et démocratique et évoluer dans une logique de large concertation. Nous allons inviter nos citoyens, comités de villages, associations et, surtout, nos universitaires autour d’un cercle de débat et de réflexion, pour recevoir toute sorte de proposition pour tirer notre commune vers l’avant. Nous allons faire participer et écouter le maximum d’acteurs et de personnalités de la commune. Je crois que c’est le meilleur, pour ne pas dire l’unique, moyen d’avancer», ajoutera l’édile communal, assurant cependant que seule l’Assemblée est habilitée à délibérer.

Rabah A.