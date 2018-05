L’intérêt de la formation continue souligné

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Le centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou a organisé, hier, une journée de formation continue de médecine dentaire au niveau de son auditorium. Après la cérémonie d’ouverture et l’allocution du Directeur général de l’établissement, ce dernier insista, à l’occasion, sur le rôle de la formation continue et les objectifs attendus de cette journée de formation où plusieurs conférences et contributions sont prévues. L’entame a été donnée par le Dr N. Lakrib qui s’étala à travers sa contribution sur les soins dentaires et handicaps. Conjointement, les Docteurs Bourkache, Kacimi et Ammenouche, se sont penchés sur les kystes d’origine dentaire. L’échec thérapeutique en PTA, d’un cas clinique traité dans le service prothèse du CHU, a été abordé par le Dr Boubakour et le Dr mekkid. Les accidents des dents de sagesse mandibulaires ont été explicités par d’autres conférenciers, à savoir, le DR F. Sellah, le DR M. Boufati et le professeur F. Ammenouche. Un débat s’en est, ensuite suivi entre les différents conférenciers et les participants. D’autre sujets et non des moindres ont été abordés en 2ème séance, il s’agissait d’irrigation canalaire et activation photonique, des hémopathies, le traitement conservateur des récessions gingivales et de l’ankyloglossie. Un autre débat fut tenu avant la clôture de la journée.

Hocine T