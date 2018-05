Lancement de la campagne moisson-battage

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

La campagne moisson-battage 2017/2018 a été lancée, lundi dernier, dans la wilaya de Béjaïa. En effet, le lancement de la campagne a été donné suite à la réunion ayant regroupé le directeur des services agricoles de la wilaya de Béjaïa, le président de la CAW, le chef de service des statistiques, l’inspection phytosanitaire, le service OPAT, la direction de l’industrie et des mines, la conservation des forêts, la direction du commerce, l’UCA, la CRMA, la BADR, la COMAPH El-Kseur, l’association des céréaliculteurs de la wilaya de Béjaïa et les propriétaires des moissonneuses batteuses. Une campagne dont les prévisions de récoltes sont, selon les professionnels du secteur, des plus optimistes eu égard à la bonne pluviométrie enregistrée cette année. Pour rappel, une production céréalière appréciable de 58 957 quintaux a été récoltée par les agriculteurs de la wilaya de Béjaïa à la fin de la campagne moisson-battage de l’année dernière. Cette récolte comprend des quantités de blé dur, de blé tendre, de l'orge et de l'ivraie. Un peu plus de 40 000 quintaux de cette moisson a été destinée à la consommation, alors que le reste fut utilisé comme semence durant la prochaine campagne labour-semailles. À noter que la stratégie de production céréalière, toutes variétés confondues, est actuellement en phase de révision. Elle ne doit plus trop dépendre de la pluviosité. Il s’agit d’introduire de nouvelles techniques culturales sans oublier de passer à une extension des surfaces irriguées. Pour la première condition, il appartiendra, d’après les professionnels du secteur de l’agriculture, à la grande famille des céréaliculteurs de multiplier l’utilisation de fertilisant et de ne semer que des semences sélectionnées. Par ailleurs, une foire agricoles des produits rurales de la subdivision d’Amizour a été organisée, le 12 mai dernier, sous le slogan «Le rôle du milieu rural dans le développement local». Cette manifestation fut inaugurée par le wali par intérim de la wilaya de Béjaïa et les autorités locales.

Rachid. Z