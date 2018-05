Pour la première du Vivre ensemble en paix

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Le parc d’attractions et loisirs Sablette, Caroubier, Hussein Dey Alger sera, ce mercredi 16 mai 2018, à partir de 16h00, le théâtre de la célébration de la 1ère édition de la Journée internationale du «vivre ensemble en paix». En prévision de ce rendez vous, en espérant que la météo sera clémente, la direction de la jeunesse, des sports et loisirs de la wilaya d’Alger a mis en place un riche programme d’animation et d’activités sportives. Le quartier général de cette manifestation sera donc la baie d’Alger où se trouveront prés d’une trentaine de ligues sportives spécialisées et omnisports, en plus des ligues communales qui sont mobilisées pour animer cette 1ère édition 2018 de la Journée internationale du «vivre ensemble en paix» qui a été adoptée par l'ONU le 08 décembre 2017, sur proposition de l’Algérie. Il y aura des sports individuels (Athlétisme, escrime, tennis table, tir, échecs, natation, haltérophilie, boxe), des arts martiaux (karaté, judo, taekwondo…), des sports collectifs (Beach volley, hand, basket, foot), des sports subaquatiques (voile, aviron) ainsi que des matches d’exhibition de différentes disciplines. Les objectifs et des principes du 16 mai 2018 Journée internationale du «vivre ensemble en paix» visent surtout à préserver les générations futures du fléau de la guerre. L'un de ses objectifs est de parvenir à une coopération internationale pour résoudre les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire, promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. A l’honneur, le sport et son énorme contribution à la cohésion sociale, le sport, facteur de rapprochement des peuples, vecteur de la paix, de la compréhension et du respect mutuel.

Nacer Mustapha