2 000 agents dans la wilaya de Boumerdès

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le chef de la sureté de wilaya de Boumerdès, Ali Badaoui, a déclaré lors d’une conférence de presse, tenue dans l’après-midi d’avant-hier au siège de la sûreté, que toutes les dispositions ont été mises en place au sein de la police pour accueillir le mois de Ramadhan, l’organisation des examens de fin d’année ainsi que la saison estivale. Pour le baccalauréat, le premier responsable de la police a annoncé la mobilisation de plus de 2000 policiers dans les centres d’examens à travers la wilaya. «Nous avons 107 centres du primaire, 33 collèges et 36 centres pour l’examens du Bac», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Pour assurer le bon déroulement des examens et éviter particulièrement la réédition du feuilleton de fuite des sujets d’examens, nous avons équipé les centres d’examens, notamment pour le baccalauréat, de moyens de détection de métaux et de brouilleurs d’ondes». Une cellule spécialisée dans la cyber-sécurité a été mise en place. En outre, pour assurer un climat de sécurité aux citoyens, quatre groupes d’intervention spécialisés dans le déminage de bombes et engins explosifs ont été installés à l’échelle de wilaya afin d’intervenir dans les meilleurs délais. Pour ce qui concerne de la sécurité des citoyens durant le mois sacré, le chef de la police a annoncé la mobilisation de 3000 policiers déployés notamment dans les lieux publics, les marchés et routes importantes. Des repas de rupture du jeûne seront également servis aux automobilistes aux niveaux des grands axes routiers. Pour accueillir les quelques 15 millions d’estivants, le responsable de la police a précisé que pas moins de 3500 policiers seront déployés au niveau des plages autorisées à la baignade. Des mini-commissariats ont été installés au niveau des plages phares de la wilaya. Le même responsable a annoncé le durcissement du contrôle des parkings sauvages en appliquant la loi, en collaboration avec les autorités compétentes. Des patrouilles pédestres et véhiculés seront observées notamment durant la nuit, a-t-il encore fait savoir.

Y. Z.