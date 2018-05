Jeudi, premier jour du Ramadhan

Par DDK | Il ya 2 heures | 253 lecture(s)

Le mois de Ramadhan de l'année 1439 de l'hégire débutera jeudi 17 mai 2018 a annoncé mardi à Alger la Commission nationale d'observation du croissant lunaire.

Le croissant lunaire annonçant le début du mois sacré n'a été observé nul part à travers l`ensemble du territoire national, ajoute la même source dans un communiqué. La commission nationale d'observation du croissant lunaire qui compte des sous-commissions à travers 48 wilayas du pays, est composée d'oulémas et d'experts en astronomie. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a en cette occasion, félicité le peuple algérien et tous les musulmans à travers le monde.

Jeudi, 1er jour du mois de Ramadhan dans la plupart des pays arabo-musulmans

Plusieurs pays arabes et musulmans ont annoncé, mardi, que le premier jour du mois de Ramadhan 2018 coïnciderait avec le jeudi 17 mai, alors qu'il avait été annoncé pour le mercredi dans la plupart des pays européens. L'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie, l'Irak, le Bahreïn, la Malaisie, l'Indonésie, l'Australie, Singapour, le Bruneï, le Sultanat d'Oman, la Corée du sud et le Japon ont annoncé que le mercredi 16 mai correspondrait avec le 30 chaabane de l'an 1439 de l'Hégire et que jeudi 17 mai sera alors le premier jour du mois de Ramadhan.