Les précisions du P/APC

Il ya 1 heure

Accusé par quelques habitants de Mellala d’avoir accordé à un promoteur privé un permis de construire pour la réalisation d’une promotion immobilière de 54 logements, au niveau de cette localité, le P/APC d’Oued Ghir, Yacine Ramdani, a tenu à nous préciser, hier, que l’octroi de ce document a été validé et décidé par le guichet unique mis en place à cet effet par les pouvoirs publics et non par lui-même. «Il faut que tout le monde sache que c’est le guichet unique qui renferme des services de plusieurs institutions, comme les domaines et l’urbanisme, qui a décidé de l’octroi d’un permis de construire à ce promoteur. Son dossier a été soigneusement étudié par l’ensemble des services intervenant dans le cadre de ce guichet unique, lesquels ont tous émis des avis favorables», nous a affirmé, hier, l’édile communal, au téléphone. Par ailleurs, le P/APC d’Oued Ghir a rassuré les habitants de Mellala, quant à la disponibilité des infrastructures d’accompagnement et d’utilité publique dans la région, contrairement à ce qui a été avancé par les protestataires ayant organisé, avant-hier, un rassemblement devant le siège de la mairie. «Pour ce qui est des équipements d’accompagnement, j’informe les citoyens de la localité, que des établissements scolaires sont justes à coté, ainsi qu’un centre de santé qui ouvrira le mois d’août prochain. Quant aux réseaux d’électricité, d’AEP et des routes, ils sont disponibles. L’eau est distribuée en H/24 dans toute la localité. Les déclarations de ces gens sont donc infondées», s’est-il défendu.

B. S.