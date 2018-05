Création d’un Comité de gestion de la ville

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Une enveloppe financière de 10 Milliards de centimes a été allouée à l’APC de Khemis El-Khechna, à l’ouest de Boumerdès, dans le cadre de la création de comité de gestion de la ville qui sera chargé de réaliser des travaux d’aménagement et l’embellissement du cadre de vie des citoyens. Il est le quatrième comité à être installé depuis des années, après celui de Boumerdès, Dellys et Boudouaou. Des travaux d’aménagement de routes, de cités et l’installation d’éclairage public sont prévus par ce comité, qui se réunit périodiquement pour évaluer l’avancée des travaux. Le comité prévoit l’installation d’éclairage public avec des techniques LED qui touchera tous les quartiers de la ville. La collecte des ordures est également prise en charge par ce comité afin de mettre un terme à la prolifération des déchets et décharges sauvages dans plusieurs coins de cette ville très riche. En raison de la prolifération du commerce informel et la mauvaise organisation des commerçants, le comité se chargera aussi d’organiser ce secteur très attractif dans la région et ce, au vu de la multiplication, notamment, des marchés de gros de plusieurs produits. Ainsi, il est proposé d’unifier les devantures des magasins et commerces de la ville comme cela s’est fait au niveau du lieudit «L’brarek» au chef lieu de la wilaya.

Y. Z.