La famille du défunt journaliste Salim Haddou honorée

La famille du défunt journaliste Salim Haddou a été honorée, avant-hier, par l’association Errahma d’aides aux malades cancéreux de Boumerdès. La cérémonie s’est déroulée en présence de sa famille, des membres de l’association, de journalistes et d’autres invités venus d’horizons divers. Malgré l’exiguïté du siège de l’association, où s’est déroulée la cérémonie, les nombreux présents n’ont pas manqué de rappeler les valeurs du défunt Salim Haddou. D’emblée, Mme Malika Razi, présidente de l’association, n’a pas pu retenir ses larmes lorsqu’elle a commencé à parler du défunt qui était pour elle «un soutien moral» : «C’est toute l’Algérie qui a perdu Salim. Votre peine est la nôtre, car on l’a connu autant que membre de notre association. Il a milité avec abnégation par sa plume et son dévouement pour les malades cancéreux n’est pas à démontrer», lance-t-elle à l’adresse de sa famille. M. Hamoud Ibaouni, vice-président du P/APW et ancien journaliste à Liberté, a quant à lui, témoigné que Salim était «une école de vie et de journalisme», indiquant que c’est grâce à lui qu’il a appris le métier de journaliste. Pour sa part, Remdane Kebbabi, d’El Watan, a souligné les valeurs de l’homme «intègre, professionnel et incorruptible». A rappeler que Salim Haddou était le doyen des journalistes de la région, ayant collaboré avec plusieurs quotidiens nationaux et régionaux, notamment la Dépêche de Kabylie.

