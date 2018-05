Tout est fin prêt !

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

C’est aujourd’hui que débutera le mois sacré que tous les musulmans avaient déjà commencé à préparer depuis quelques semaines. Des approvisionnements en tous genres ont eu lieu durant les quatre ou cinq semaines ayant précédé ce mois. En effet, à l’aspect spirituel s’ajoute une préparation logistique pour aborder au mieux ce mois particulier. Une période durant laquelle l’on concocte des repas copieux et autres gâteaux et où l’on reçoit aussi du monde pour siroter un thé en soirée. Évidemment, on fait un grand nettoyage avant. Certains changent même la disposition des meubles de leurs salons. À l’instar de tous les Algériens, les habitants de la wilaya de Béjaïa font tout autant que les autres pour réussir un Ramadhan dans les meilleures conditions. Les magasins étaient pris d’assaut depuis la fin du mois d’avril, malgré la campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Il faut dire que la frénésie qui s’empare des ménages au cours du mois de Ramadhan bat chaque année des records, entraînant, par conséquent, une hausse significative des prix. Cela se traduit surtout par une surconsommation et un gaspillage effrénés. D’ailleurs, à chaque Ramadhan, des denrées, pourtant non avariées, sont jetées dans la poubelle, à l’instar du pain. Outre le côté alimentaire, l’animation tant nocturne que diurne, propre au mois de Ramadan, est attendue par toute la population. Pour cela, tous les acteurs s’y mettent. Des soirées musicales et théâtrales sont programmées à travers la majorité des communes de la wilaya, avec un riche programme pour le chef-lieu de wilaya, qui dispose de deux structures importantes pour ce genre d’activités. La bibliothèque communale et le centre islamique abriteront, eux aussi, des conférences et autres activités culturelles, médicales et religieuses. Même la radio locale s’est mise de la partie. Une nouvelle grille débutera aujourd’hui. Il y aura une kyrielle de nouvelles émissions qui traiteront de la santé, de la religion, de la culture et celles qui permettront une certaine interactivité avec les auditeurs. Ce mois sera aussi celui des examens de la 5e et du BEM, alors que celui du Bac interviendra après la fête de l’Aïd, c'est-à-dire à la fin du mois prochain. Une fois ce mois achevé et les examens de fin d’année scolaire passés, la wilaya de Béjaïa, touristique par excellence, s’apprêtera à recevoir des milliers d’estivants qui optent, le plus souvent, pour cette belle région balnéaire, malgré le peu de commodités offertes.

A Gana.