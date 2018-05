Sept manifestants placés sous mandat de dépôt

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

Quinze jeunes manifestants, arrêtés, lundi dernier, lors des évènements qui ont secoué le chef-lieu de la commune de Bir Ghbalou (à l’ouest de la wilaya de Bouira), ont été présentés, hier mercredi, devant le procureur de la République près le tribunal d’Aïn-Bessem, a-t-on appris auprès de sources judiciaires.

Selon les mêmes sources, ces quinze émeutiers étaient accusés de troubles et atteinte à l’ordre public, attroupement illégal, dégradation de biens publics et d’autrui et atteinte aux fonctionnaires de l’Etat et à des policiers. Sept personnes parmi ces derniers ont été placées, hier matin, sous mandat de dépôt et huit (08) autres personnes sous contrôle judiciaire, en attendant leur jugement. Pour rappel, de violentes émeutes et des affrontements avaient éclaté au chef-lieu de la commune de Bir-Ghbalou, lundi dernier, juste après l’annonce de la tenue de la cérémonie de tirage au sort, pour le placement des bénéficiaires des 310 logements sociaux, dont la liste a été affichée au mois de juin 2017. 100 pré-bénéficiaires ont été exclus par la commission des recours de la wilaya pour différents motifs réglementaires. Ces derniers sont montés au créneau en bloquant les deux routes nationales qui traversent le centre-ville, à savoir les RN 08 et 18. Ils réclamaient leur réintégration dans la liste des bénéficiaires ainsi que la mise en place d’une commission d’enquête. De violents affrontements ont alors éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre et se sont poursuivi jusque dans la soirée. Au cours de ces affrontements, 15 jeunes émeutiers ont été arrêtés par les services de la Police. Des blessés et des dégâts matériels ont été enregistrés. Soulignons que l’opération du tirage au sort a quand même eu lieu dans l’après-midi de lundi dernier, dans une atmosphère très tendue et en présence d’un imposant dispositif de sécurité. Avant-hier et hier, un calme précaire régnait au chef-lieu de la commune.

O. K.