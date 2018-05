Sit-in de villageois de M'Kira devant le tribunal

Par DDK | Il ya 1 heure | 168 lecture(s)

Une cinquantaine de citoyens venus des villages de M'Kira ont observé, avant-hier, un rassemblement devant le tribunal de Draâ El-Mizan, pour soutenir trois personnes arrêtées en novembre dernier au niveau de la carrière de tuf. Cette dernière avait été, pour rappel, fermée durant des mois par des villages de la municipalité. «Les villageois étaient sur les lieux quand la force publique est arrivée pour procéder à la réouverture de la carrière. Plusieurs manifestants ont alors été destinataires de PV et convoqués pour comparaître devant la justice», expliquera un membre du collectif des villageois initiateur de l’action. Et de poursuivre : «Nous devons les soutenir. Ce problème nous concerne tous. Nos enfants sont malades à cause de l'exploitation de ce gisement, sans compter les innombrables désagréments qui empoisonnent la vie de la population au quotidien. Nous ne demandons rien de plus que la fermeture de cette carrière». Durant toute la journée d’avant-hier, les villageois ont donc attendu le verdict. Les trois mis en cause ont été acquittés. «Nous sommes vraiment soulagés, surtout que nous sommes à la veille du mois de Ramadhan», nous confiera le même interlocuteur. Les villageois repartiront satisfaits du bon dénouement du procès et «très déterminés à faire aboutir» leur revendication. Pour rappel, l'entreprise exploitante de ladite carrière a depuis le début de l’affaire affirmé que le gisement «est exploité dans les normes», avec des documents à l’appui dont un titre minier émanant du ministère de l'énergie et des mines pour une durée de dix ans à compter de 2015. Signalons enfin que la carrière est toujours fermée, depuis octobre dernier.

Amar Ouramdane