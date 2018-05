Rassemblement des personnels d’intendance

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Au deuxième et dernier jour de leur grève, les dizaines de fonctionnaires relevant des personnels d’intendance des établissements scolaires ont observé, dans la matinée d’hier, un sit-in devant la direction de l’éducation. Une action qui vise, selon Koriche Abdelaziz, secrétaire général de la coordination des personnels d’intendance de la wilaya de Béjaïa, à attirer l’attention de la tutelle, le ministère de l’Éducation nationale, «sur l’injustice à propos de la classification des postes, rendue publique tout dernièrement». «Les personnels d’intendance, continue notre interlocuteur, réclament avec insistance la révision générale du statut de cette corporation, l’allègement des conditions de promotions de grades et l’ouverture de postes budgétaires d’intendants principaux dans les CEM». Au niveau local, les protestataires réclament la réintégration de leurs trois collègues, suspendus par la direction de l’éducation à la suite du rejet de leurs dossiers par le contrôleur financier, en raison de la non justification de leur situation vis-à-vis du Service national. Les trois fonctionnaires, précise-t-on, ont, après leur admission au concours de recrutement, suivi un stage d’une année de formation à Sidi-Ghilas, dans la wilaya de Tipaza. Ils ont été affectés dans des établissements où ils ont exercé pendant 14 mois. La direction de l’éducation, ajoute-t-on, aurait demandé une nouvelle étude de leurs dossiers, en instance d’arbitrage au niveau de la Fonction publique.

B Mouhoub.