Le Cnapeste remporte les élections

Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

Les élections pour le renouvellement des commissions paritaires dans le secteur de l’Éducation à Béjaïa, se sont déroulées lundi. Les syndicats actifs dans ce secteur, à Béjaïa, se sont livrés un duel sans merci, mais, au terme de l’opération de vote qui s’est, cependant, déroulée dans la sérénité, le Cnapeste s’est distingué de fort belle manière en raflant les commissions paritaires concernant le corps enseignant des trois paliers. En effet, le dépouillement au niveau de la Direction de l’Éducation a eu lieu, tard dans la nuit du lundi dernier, et, la proclamation des résultats a plébiscité le Cnapeste, qui a raflé les dix membres des commissions de chaque palier. «Nos félicitations et remerciements à tous les adhérents et sympathisants du Cnapeste et à la famille des enseignants en général qui nous ont renouvelé leur confiance afin de veiller à la bonne gestion de leurs carrières», ont souligné les responsables du syndicat vainqueur. Ce syndicat aura donc encore une fois à contrôler les commissions paritaires au niveau des trois paliers de l’Éducation dans la wilaya de Béjaïa. Son rival, le SETE-Béjaïa-FNTE (UGTA), a obtenu, quant à lui, au terme de ce scrutin, la commission paritaire des ouvriers professionnels et celle du personnel d’Intendance. Un score jugé en-deca des espérances par les acteurs et les adhérents de ce syndicat. Ceci dit, la main mise sur les commissions paritaires, et aussi, sur celles des œuvres sociales de l’Éducation dont les élections auront lieu prochainement, est l’objectif que se sont fixés le Cnapeste et le SETE. Leur gestion donnera au syndicat gagnant, accès aux «dossiers» au niveau de la direction de l’Éducation et, par ricochet, être au fait des rapports de forces au sein de cette dernière. L’enjeu est de taille, de ce fait, chaque syndicat cherchera désormais, à se repositionner sur l’échiquier

Rachid. Z