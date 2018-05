Saisie de 11 quintaux de viande avariée

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

Une quantité de onze quintaux de viande congelée impropre à la consommation a été saisie, dernièrement, par les services de la subdivision vétérinaire d’Akbou, lors d’une sortie de contrôle dans des boucheries de la région, a indiqué un responsable des dits services. Le non respect de la chaîne du froid est à l’origine de l’altération de ce lot de viande, a souligné la même source. La rupture de la chaîne de froid, l’ensemble des opérations matérielles et humaines (transport, manutention, stockage) visant à maintenir des produits alimentaires très périssables à une température basse pour assurer le maintien de leur qualité, accélère la croissance microbienne dans ce genre d’aliments très sensibles, explique-t-on. En effet, les germes dangereux pathogènes commencent à se multiplier au-dessus de 2° de température. On apprend par ailleurs que cette sortie sur le terrain, effectuée en collaboration avec les agents de la DCP de Béjaïa, s’est soldée également par la saisie d'une quantité de viande hachée avariée, préparée à la vente, ainsi que cinq kilogrammes d'abats impropres à la consommation. La marchandise saisie a été détruite par les services de la subdivision vétérinaire d’Akbou, alors que les commerçants l’ayant mise en vente ont été verbalisés pour «commercialisation de produits avariés et mise en danger de la santé du consommateur». La consommation de la viande, malgré la cherté de l’aliment, augmente fortement durant le mois de jeûne. La prudence est donc de mise et le consommateur doit être très vigilant quant à la qualité des marchandises qu’il s’apprête à acheter.

Boualem S.