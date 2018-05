Deux requins makos capturés au large de Saket

Par DDK | Il ya 1 heure | 201 lecture(s)

Selon le groupe phocéen d'étude des requins (France) et l’association de protection et de sauvegarde du littoral de Béjaïa, deux requins makos ou requins taupes bleus (Isurus oxyrinchus - Lamnidés) ont été capturés accidentellement et débarqués par les chalutiers pélagiques, la semaine dernière, au large de Saket, sur la côte-ouest de la wilaya de Bejaïa. «Le plus gros spécimen photographié est une femelle adulte mature, dont la longueur est estimée à environ 4 m, ce qui est très exceptionnelle pour l'espèce. Le second spécimen, plus petit, est une jeune femelle immature dont la taille est estimée à 1,50 m de long, ordre de taille le plus couramment observé pour l'espèce en Méditerranée», souligne le communiqué du Groupe français et de l’association de Béjaia. «L'espèce est classée en statut IUCN en "danger critique d'extinction" pour la Méditerranée (2016) et "vulnérable" au niveau international (2009). L'espèce est également inscrite en Annexe II de la CMS ou Convention de Bonn protégeant les espèces migratrices, Annexe III soit espèce protégée par la Convention de Berne en Méditerranée, annexe III de la convention de Barcelone soit en statut "exploitation contrôlée"», souligne la même source. Sur le même sujet, elle ajoutera : «l'Algérie n'étant pas signataire de ces trois dernières législations, celles-ci n'entrent pas en vigueur pour ces captures qui ont eu lieu dans les eaux algériennes, ces mêmes eaux qui ne bénéficient pas de réglementations spécifiques concernant la capture, le débarquement ou la vente de cette espèce (RFMO) » .A noter que Bejaia littoral a pour mission de protéger le littoral de la wilaya et l’environnement et de veiller au respect de la loi littorale. Son action a pour objectifs : d’initier, promouvoir et participer à des réflexions sur les modèles de développement et leurs impacts sur l’environnement ; de soutenir des actions de réhabilitation et de valorisation du littoral ; d’entreprendre des activités éducatives et de formation relatives à l’environnement et au développement de l'écotourisme; de créer et d’animer un réseau d’information et d’échange sur l’environnement et le développement durable.

Rachid Z