Le RAJ participe à Radio Free Palestine

En guise de solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte pour son indépendance contre l’occupation israélienne, le web radio du RAJ «Voix de jeunes» a participé à la journée internationale de Marathon radiophonique de 24 heures, organisée par la «Radio Free Palestine» pour commémorer le 70ème anniversaire de la «Nakba et de la résistance palestinienne 1948», apprend-on de Abdelouhab Fersaoui, président du RAJ. Il s’agit d’une émission internationale de 24 heures, diffusée le mardi 15 mai, réunissant des dizaines de radios et de producteurs sur les 5 continents, produite par Radio Free Palestine où la web radio du RAJ a enregistré et a diffusé plusieurs émissions entre entretiens, reportages et déclarations notamment avec des représentants des palestiniens en Algérie, des militants et des représentants des organisations de la société civile et partis politiques algériens. Cette date importante dans l’histoire de la lutte des palestiniens pour leur indépendance est commémorée dans un contexte national, régional et international particulier, marqué par la violence farouche de Israël sur les palestiniens civils et sans armes faisant des dizaines de morts tués par balles et des milliers de blessés, sous le regard direct du monde entier, notamment, les gouvernements de la région dont leur soutien habituel de forme est destiné uniquement à la consommation interne. Dans le silence complice de l’opinion internationale et les gouvernements dits «arabe et musulmans», les États Unis d'Amérique ont reconnu la ville sainte «Al Qods» comme capitale d’Israël et ont transféré leur ambassade à Jérusalem. En cette journée symbolique, le RAJ tient à réitérer sa solidarité et son soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte pour sa liberté et son indépendance, et salue la détermination et la résistance permanente des palestiniennes et palestiniens face à la répression sanglante d’Israël et face au silence complice de l’opinion internationale. Par ailleurs, le RAJ tient à remercier, en son nom et au nom de toute l’équipe de la radio, tous ceux et celles qui ont contribué de prés ou de loin à réussir cette journée radiophonique en hommage au combat des palestiniens et palestiniennes pour leur liberté et l’indépendance de la Palestine.

A. Gana