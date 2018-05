La criminalité en hausse

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Comparativement au mois de mars dernier, le nombre de délits et de crimes à Bouira a connu une nette hausse durant le mois d’avril écoulé puisque, selon le bilan des services de la police de Bouira, le nombre de délais est passé de 153 affaires enregistrées durant le mois de mars à 203 affaires enregistrées durant le mois d’avril. Le nombre de personnes impliquées et interpelées a aussi augmenté. Ainsi, 158 individus ont été interpelés par la police durant le mois d’avril alors que seulement 98 personnes ont été appréhendées durant le mois de mars. Selon un bilan établi par la cellule de communication de la sureté de la wilaya de Bouira, les services des différentes brigades de la police ont eu à traiter, durant le mois d’avril dernier, 203 affaires relatives aux crimes et délits contre les biens (atteinte aux biens, vols simples, atteinte à l'économie et dégradation). 158 personnes ont été interpellées et présentées au parquet, 32 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt. Quant aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les mêmes services ont traité durant la même période 20 affaires mettant en cause 26 personnes, dont 7 ont été mises sous mandat de dépôt et 6 sous contrôle judiciaire. La cellule de communication précise que l’ensemble de ces 20 affaires ont été résolues par les éléments de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire. Pour les affaires de crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué, dégradation de biens publics…), ces services ont enregistrés 108 affaires, dont 34 ont été résolues et 74 sont toujours en cours d’enquêtes. Les affaires résolues ont mis en cause 17 personnes qui ont été présentées devant le parquet, 9 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt et 8 personnes sous contrôle judiciaire. Toujours concernant le volet judiciaire et pour les affaires d'atteintes aux familles et aux personnes, les mêmes services ont enregistrés 95 affaires liées à des actes d’agressions, d’intimidations ou d’outrage à des fonctionnaires de l’Etat. 74 affaires ont été résolues, alors que 21 affaires sont toujours au stade d’enquête. 15 personnes ont été interpelées dans ces affaires. Au cours du même mois d’avril, il a été enregistré 19 accidents de la circulation qui ont fait un décès et 26 blessés. Les policiers en charge de la sécurité routière ont dressé 1 486 contraventions, retiré 334 permis de conduire et prononcé 14 mises à la fourrière. La police chargée de la protection de l’environnement, de la santé publique et de l’urbanisme a enregistrée, durant le même mois, pas moins de 29 infractions dans la wilaya de Bouira. Par ailleurs, la cellule de communication de la police précise qu’un plan spécial mois de Ramadhan a été mis en place depuis jeudi dernier dans le but de sécuriser les lieux publics et les personnes, particulièrement durant les soirées ramadhanesques. Même si aucun détail n’a été communiqué, la cellule de communication dira que l’ensemble des moyens humains et matériels dont dispose la sureté de la wilaya seront mobilisés durant cette même période.

Oussama K.