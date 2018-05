La comptabilité du secteur risque la paralysie

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

La nouvelle grille indiciaire des grades et le régime de rémunération publiée par le ministère de l’Éducation nationale continue de susciter la colère des travailleurs du secteur.

La commission nationale des fonctionnaires des services économiques de l'éducation dénonce le fait que la tutelle n’a pas intégré ce corps de l’éducation nationale dans la nouvelle grille indiciaire des grades et le régime de rémunération des corps spécifiques du secteur, publiée récemment par la tutelle, en application du décret présidentiel n° 14-266 du 28 septembre 2014 modifiant et complétant le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007. Une décision qui a provoqué l’ire de cette catégorie de travailleurs qui «se sentent marginalisés». En signe de protestation contre le tâtonnement de la tutelle dans la prise en charge de leurs préoccupations, les intendants de l’éducation menacent «d’observer un rassemblement national devant le ministère de l’Éducation, dont la date sera décidée prochainement», lit-on dans le communiqué de cette tranche de travailleurs. Aussi, les économes et intendants de l’éducation ont brandi la menace de boycotter les préparatifs du projet du budget 2018, du transfert des excédents financiers de l'année 2017 au Trésor public, ainsi que le contrôle financier de l'année 2017. Il a été décidé, également, de boycotter les envois de chèques et situations financières à la Direction de l'éducation et au Trésor, et la gestion annexe et tout ce qui en dépend. Aussi, la commission en question a décidé de ne pas assurer l’opération de gestion des manuels scolaires et de ne pas participer aux réunions internes (les conseils) et externes (pour les études et les formations). À signaler que «la commission en question laisse ouverte son assemblée générale pour réfléchir aux mouvements de protestation plus radicales à entreprendre», a indiqué la commission dans le même document. Par ailleurs, les intendants de l’éducation demandent la correction du dysfonctionnement contenu dans leur statut particulier. Enfin, la commission en question appelle ses adhérents à s’unir et à se mobiliser autours de leur base, afin de faire valoir leurs revendications.

L.O.CH