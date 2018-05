17 733 candidats attendus au Bac

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Un total de 47 891 candidats, tous paliers confondus, se préparent activement et fébrilement pour affronter les épreuves des examens de fin d’année. Les services concernés de la direction de l’éducation finissent les dernières retouchent pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions possibles. À noter aussi qu’en plus des enseignants, l’ensemble des agents des établissements ainsi que le personnel d’intendance sont mobilisés pour le bon déroulement des examens. En ce qui concerne l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire qui aura lieu le 23 mai 2018 dans 338 centres, le nombre de candidats inscrits se chiffre à 17 031, dont 8 235 filles et 13 candidats aux besoins spécifiques. L’examen sera encadré par 3 403 examinateurs. Les copies seront regroupées et codées au lycée Bouderiès Larbi de Oued Ghir, qui sera ouvert du 21 mai au 5 juin 2018, alors que la correction sera assurée du 27 mai au 5 juin 2018 au lycée chouhada Mokrane de Béjaïa. Pour ce qui est de l’examen du BEM qui aura lieu à partir du 28 mai 2018 dans 51 centres, il sera encadré par 2 648 examinateurs. Le nombre de candidats s’élève à 13 127, parmi eux 6 957 filles. Le total comprend également 564 candidats libres, dont 195 filles et 108 candidats issus des établissements de rééducation et de réadaptation. Les candidats aux besoins spécifiques sont au nombre de cinq : un malvoyant et quatre à mobilité réduite. Les copies seront regroupées et codées hors wilaya, dans un centre qui fonctionnera du 26 mai au 16 juin 2018, mais la correction se fera au lycée des chouhada Annani de Béjaïa qui sera ouvert du 5 au 16 juin 2018. S’agissant du Bac, examen qui sanctionne la fin de cycle de l’enseignement secondaire et qui ouvre aux lauréats les portes de l’université, il se déroulera à partir du 20 juin 2018 dans 58 centres d’examens qui seront encadrés par 3 452 examinateurs. Le nombre total de candidats scolarisés et les candidats libres s’élève à 17 733, dont 9 827 filles. Les candidats scolarisés, eux seuls, s’élève à 12 003, dont 7 103 filles, alors que les libres totalisent 5 730 candidats parmi eux 2 742 filles. On note que 128 candidats sont issus des établissements de rééducation et de réadaptation. Quant aux candidats aux besoins spécifiques, leur nombre est de cinq : deux malvoyants et trois à mobilité réduite. Le regroupement et le codage des copies du Bac se feront au lycée Bouderiès Larbi de Oued Ghir qui sera ouvert du 18 juin au 18 juillet, quant à la correction, elle sera assurée au lycée Debbih Chérif d’Akbou du 30 juin au 19 juillet 2018.

B. Mouhoub