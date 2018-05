L’échangeur des Quatre chemins livré le 23 juin

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

La réception officielle de la totalité du projet de l’échangeur des "Quatre chemins" coïncidera avec le lancement de la prochaine saison estivale, a annoncé le wali de Béjaïa par intérim, Toufik Mezhoud, au forum de la radio locale. «L’échangeur des "Quatre chemins" sera livré samedi 23 juin dans sa globalité et dans tous ses aspects. Cet ouvrage est un joyau architectural. Et je préfère qu’il soit terminé dans sa totalité pour l’inaugurer», a-t-il affirmé. Pour rappel, la livraison de ce projet structurant était prévue pour fin avril dernier, mais les travaux ont été interrompus momentanément à cause des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région durant ce mois, a-t-on justifié. Actuellement, le taux d’avancement des travaux dépasse les 80%, toujours selon M. Mezhoud, qui précise que les grands ouvrages ont été achevés. Le rythme des travaux s’est nettement accéléré suite à la démolition, au mois de mars dernier, des locaux commerciaux situés aux alentours du chantier de réalisation de cet échangeur. En effet, l’opération de destruction de ces locaux a été rendue possible grâce à un accord conclu entre l’APC de Béjaïa et les propriétaires desdits locaux pour leur délocalisation vers un autre site, situé au centre-ville de Béjaïa. Par ailleurs, le site qui avait abrité ces locaux sera réaménagé en espaces verts, a expliqué le wali de Béjaïa par intérim. Le projet de cet échangeur a été inscrit en 2010 dans le cadre du plan national de consolidation à la croissance économique. Aussi, les travaux ont été lancés en 2012 pour un montant de 2 milliards de dinars. Cet ouvrage, qui comprend en tout sept ponts suspendus sur 182 pieux, vise la suppression de tous les croisements de véhicules au niveau des "Quatre chemins". Sa mise en service rendra le trafic automobile plus fluide au centre-ville de Béjaïa, notamment avec la réorganisation de la circulation à hauteur de la nouvelle gare routière de Béjaïa et du passage à niveau du coin. Un délai initial de 24 mois a été fixé à l’entreprise nationale des grands ouvrages d’arts (ENGOA) pour livrer ce projet. Toutefois, un seul pont sur les sept prévus a été mis en service en 2014, depuis le démarrage des travaux en 2012. Une fois la totalité de ces ponts réalisée, les croisements de véhicules au niveau de l’actuel carrefour des "Quatre chemins" seront entièrement supprimés. L’un des ponts liera directement la RN12 à la RN9 et un autre débouchera sur la nouvelle gare routière de Béjaïa.

B. S.