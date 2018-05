Trois individus arrêtés à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Plusieurs personnes impliquées dans des affaires de vente et possession de drogue ont été arrêtées par les services de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou la semaine passée. En effet, la brigade de recherche et d’investigation de la sureté de wilaya de Tizi-Ouzou, a réussi la semaine passée à arrêter un individu impliqué dans une affaire de possession et de vente de drogue a indiqué un communiqué de la police. La personne en question, est originaire de la wilaya. Une quantité de deux kilos de drogue a été retrouvée cachée dans son véhicule. Cette personne a été arrêtée au niveau d’un barrage de gendarmerie. En outre, une somme de 63 500 DA a été récupérée, précise-t-on. La perquisition du domicile de la même personne a permis de récupérer une quantité de 38 grammes de drogue. L’accusé a été présenté au procureur près le tribunal de Tizi-Ouzou où il a été mis sous mandat de dépôt. Dans le même sillage, la même brigade, a pu arrêter deux personnes, pour le même motif, originaires cette fois de Msila. Ils étaient en possession de 362 gr de drogue et 48 comprimés de psychotropes retrouvés à l’intérieur de leur véhicule. Le même sort a été réservé aux deux accusés que le procureur près le tribunal de Tizi-Ouzou, a mis sous mandat de dépôt.

K. H.