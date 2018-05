L’instruction du wali au maire

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

Devant l’incapacité des services d’hygiène de l’APC du chef-lieu de wilaya à faire face efficacement à l’insalubrité qui envahit les quartiers populeux de la commune de Béjaïa, le wali par intérim, Toufik Mezhoud, a instruit le maire de Béjaïa d’engager des entreprises privées pour prendre en charge la collecte des ordures ménagères. « (...) compte tenu de la situation dégradante de l'hygiène au niveau de la majorité des quartiers de la ville et vu l’urgence, le wali a instruit le président de l'APC de Béjaïa afin de reprendre, avec les entreprises privées, pour assurer le nettoiement et la collecte des déchets ménagers», a indiqué la cellule de communication de la wilaya dans un communiqué. Le recours aux entreprises privées pour une meilleure collecte des déchets ménagers est la seule solution envisageable devant le retard que prend la concrétisation du projet de l’Epic (Établissement public à caractère industriel et commercial), afin d’en finir définitivement avec la collecte aléatoire et hasardeuse des ordures ménagères, dans le chef-lieu de wilaya et des régions environnantes. «Cette décision a été prise en attendant la mise en service de l'entreprise créée par la wilaya pour la collecte des déchets ménagers, dont le dossier est toujours au niveau de la trésorerie communale, pour l’admission en dépenses du montant, estimé à 70 milliards de centimes, de la subvention accordée par voie de délibération par l'assemblée communale de Béjaïa au profit de l'Epic», lit-on dans le même communiqué. Pour rappel, l’APC de Béjaïa a voté, au mois d’octobre dernier, lors de la dernière AG du mandat 2012/2017, pour l’octroi de 70 milliards de centimes en vue de créer cet EPIC. «Cette délibération a été (...) approuvée par la wilaya et visée par le contrôleur financier», a-t-on affirmé. En outre, la même source souligne que «les équipements ont été acquis et stagnent depuis 3 mois au niveau du parking». Les tentatives du maire de Béjaïa d’accélérer la mise en service de cet Epic n’ont pas abouties, déplore-t-on. «Le P/APC de Béjaïa (…) a même eu recours à une réquisition pour accélérer la procédure, mais hélas sans suite», a-t-on regretté. Toutefois, il reste à savoir si les entreprises privées spécialisées dans la collecte des ordures ménagères répondront favorablement à l’appel de l’APC de Béjaïa à reprendre le travail, sachant que l’APC ne leur a pas réglé des factures. Au début de l’année, trois entreprises privées, engagées par l’APC de Béjaïa, durant le mandat précédent, pour la collecte des ordures ménagères à travers les différents quartiers de la commune du chef-lieu de wilaya, avaient décrété un arrêt de travail pour réclamer leur dû. Engagées pour renforcer la régie communale en matière de collecte des déchets managers, elles ont accumulé huit mois d’impayés. L’actuel responsable du service hygiène et environnement à l’APC de Béjaïa avait expliqué que ce retard dans le paiement de ces entreprises est lié à un problème d’ordre administratif. «Elles ont été engagées par l’ancienne APC sans établir aucun contrat ni document officiel. Ces entreprises ont répondu favorablement à l’appel de l’ancien P/APC, qui les a sollicitées pour renforcer les éboueurs de la commune, dont le nombre était amplement insuffisant pour assurer convenablement la collecte des ordures ménagères. Nous demandons à ces entreprises de patienter et nous allons trouver une solution pour régulariser leur situation financière», avait déclaré ce responsable municipal.

Boualem S.