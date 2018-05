Plusieurs quartiers inondés

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Une violente tempête de pluie et de grêle s’est abattue, durant la soirée du dimanche dernier, sur la commune de Sour El-Ghozlane, située au sud de la wilaya de Bouira. Des fortes averses qui ont causé d’importants dégâts, particulièrement sur le réseau routier. Beaucoup de routes sont, en effet, restées bloquées en raison d’inondations qui se sont formées en à peine quelques minutes. Bon nombre de quartiers et boulevards du chef-lieu de cette commune se sont retrouvés submergés par les eaux pluviales. Aussi, plusieurs quartiers de la ville ont été inondés, donnant à cette municipalité des allures d’une gigantesque piscine à ciel ouvert, à l’image de la cité du 5 juillet, où la boue, mêlée aux détritus en tous genres, obstruait les avaloirs. Les canalisations des eaux usées ont carrément éclaté sous la pression. La route nationale n°8, ainsi que le carrefour Est, ont été aussi inondés et les automobilistes ont été bloqués pendant plusieurs heures. Au niveau des routes du centre-ville, d’immenses flaques d’eau se sont formées, créant des embouteillages monstres, quelques minutes avant l’heure de rupture du jeûne. Selon certains riverains, les services municipaux ont tardé à réagir pour déboucher les avaloirs obstrués et libérer les routes bloquées, et ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont entamé cette tâche : «À Sour El-Ghozlane, et avec chaque précipitation, le même scénario se reproduit. La RN8 est restée bloquée pendant plusieurs heures, au même titre que les routes du centre-ville qui ont été submergées par d’énormes flaques d’eau. Les avaloirs sont comme à chaque fois bouchés et ce sont les citoyens qui ont pris la tâche de débloquer la situation, à quelques minutes de la rupture du jeûne. Le réseau de drainage des eaux pluviales devrait être entièrement rénové et réhabilité, car nous craignons une grande catastrophe», explique Hamza, un habitant du centre-ville. À noter, par ailleurs, que durant la même soirée, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à quatre personnes issues de la même famille, qui avaient inhalé du monoxyde de carbone, émanant d’un chauffe-bain défectueux à l’intérieur de leur domicile familial, sis au quartier des 200 logements de Sour El-Ghozlane. Les quatre victimes ont été sauvées in-extremis d’une mort certaine par les sapeurs-pompiers.

Oussama K.