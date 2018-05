Onze enfants opérés

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Pas moins de onze enfants porteurs de pathologies variées ont été opérés dans le cadre de la 17e mission de la coopération bilatérale entre le CHU de Béjaïa et celui de Saint-Etienne (France), qui s’est déroulée du 11 au 18 mai dernier.

«Durant la semaine du 11 au 18 mai, le professeur Hassan Alkhoury Salem, chirurgien pédiatre spécialisé en orthopédie pédiatrique, les chirurgiens pédiatres du CHUB ainsi que l’équipe du bloc opératoire Khellil Amrane ont opéré avec succès 11 enfants porteurs de pathologies variées», a indiqué le bureau de l’information, de la communication et d’audio-visuel du CHU de Béjaïa dans un communiqué. Pour la direction du CHU de Béjaïa, cette coopération, entamée en 2015, «continue son rythme de progression dans le cadre de la formation et d’échange d’expériences». Une coopération qui commence à porter des résultats probants de l’avis des professeurs stéphanois. «Pendant la séance d’évaluation et de synthèse de l’activité, le professeur Alkhoury a signalé que le CHU de Béjaïa dispose d’un potentiel humain très qualifié (...) capable de relever les défis. Il a apprécié l’esprit d’équipe qui règne dans le service de la chirurgie pédiatrique du CHUB», a souligné la même source. Cette opinion est partagée par le Dr Sahi Bachir, chargé de la coopération au CHU de Béjaïa, qui a rendu, à l’issue de la tenue de cette 17e mission du partenariat entre ces structures sanitaires, hommage à tous les médecins et les intervenants stéphanois «qui ont marqué leur passage au CHUB et qui ont pu matérialiser plusieurs initiatives à ce jour, depuis la mission d’exploration de 2014». «C’est maintenant qu’on commence à fructifier et à sentir le fruit de la coopération», a reconnu le Dr Sahi, tout en se montrant satisfait des résultats obtenus. Le bilan des 17 missions de soins effectuées bénévolement par des professeurs stéphanois au CHU de Béjaïa dans des spécialités diverses fait état de la prise en charge, en matière d’intervention médicale, de 56 enfants qui présentaient des pathologies lourdes (orthopédiques et viscérales) et 5 adultes, lesquels ont tous été opérés. À cela s’ajoute une soixantaine de consultations d’enfants handicapés, selon le même rapport du CHU de Béjaïa. Ces missions de coopération ont concerné, entre autres, les spécialités de chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale pédiatrique, hygiène hospitalière, psychiatrie, organisation des soins infirmiers, formation en psychologie médicale, formation en gériatrie, chirurgie maxillo-faciale, rééducation pédiatrique et SAMU-Urgences. Par ailleurs, et dans son volet formation des ressources humaines, cette coopération a permis la formation de médecins généralistes, de 22 psychologues, de 12 psychiatres, de 50 paramédicaux et de 300 praticiens et étudiants en gériatrie, ainsi que la promotion de 36 hygiénistes, relève le bilan du CHU de Béjaïa. En outre, 6 étudiants de la faculté de médecine de Béjaïa ont bénéficié d’un stage de gériatrie, tandis que 2 étudiants stéphanois ont séjourné à Béjaïa pour des stages de réanimation et de gynécologie obstétrique. L’objectif des initiateurs de cette convention de partenariat, signé en 2015, avec un CHU classé au «Top 10» des hôpitaux français depuis 2016, «est d’améliorer la formation des personnels et l’organisation des soins pour le plus grand bénéfice du patient», a rappelé le bureau de l’information, de la communication et d’audio-visuel du CHU de Béjaïa. Après trois ans de coopération entre ces deux CHU, le Dr Salhi recommande la dotation des établissements de santé algériens de directions dédiées à la qualité, et ce, soutient-il, «pour mieux gérer, maitriser et avoir une cartographie globale des risques».

Boualem S.