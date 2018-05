Près de 1 600 décisions de logements octroyées

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Près de 1 600 familles se sont vus, hier, octroyer des décisions de logements sous différentes formules, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du 15e anniversaire du séisme de 2003 de Boumerdès. La cérémonie s’est déroulée à la salle de conférences Youcef Oudjit, dans une ambiance festive et de joie des familles heureuses bénéficiaires. Avant l’octroi des décisions et les clefs aux heureux bénéficiaires, le wali ainsi que les invités ont assisté à la présentation d’un reportage-vidéo intitulé «15 ans après le séisme», produit par l’OPGI, qui relate entre autres les projets de logements lancés et octroyés notamment aux sinistrés et habitants de chalets. Ainsi, 600 bénéficiaires ont reçu leurs décisions et ordre de paiement pour les habitants des chalets de Zemmouri, 400 familles pour le logement participatif à Hemmadi, trois programmes de logements de 160, 55 et de 100 logements dans la commune d’Ouled Hedadge et 110 autres pour des familles de la commune d’Ouled Moussa. Au programme des manifestations, l’ouverture du jardin publique du 21 Mai fermé depuis plus de 15 ans. Cet espace vert a connu plusieurs opérations d’aménagement avant son ouverture au public. Ainsi, les habitants de la région auront un autre lieu de détente d’une grande importance.

Y. Z.