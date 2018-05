Un jeune homme menace de se jeter du toit de la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

Un jeune homme d’une trentaine d’années a menacé de se jeter du toit du siège de l’APC des Issers, à l’Est de Boumerdès. Selon une source présente sur les lieux, le suicidaire a recouru à cet acte pour réclamer un logement. Il a profité de la torpeur des élus et responsables locaux durant cette journée ramadhanesque pour s’introduire à l’intérieur de l’hôtel de ville et monter sur le toit. Fort heureusement, les éléments de la Protection civile et les services de sécurité, dépêchés sur les lieux, ont réussi à le raisonner. Il faut dire que cette tentative est la deuxième en l’espace de deux mois dans cette localité, après qu’un autre jeune avait menacé de se jeter du haut dudit siège pour réclamer un emploi.

Y. Z.