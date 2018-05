Des souscripteurs attendent depuis… 2009

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Des souscripteurs au programme FNPOS, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, réclament l’aide de 50 millions pour achever leurs logements. Selon certains postulants ayant introduit des demandes d’aides auprès du FNPOS, leurs dossiers n’ont pas connu de suite depuis 2009. «Ma demande d’aide auprès du FNPOS est restée sans suite depuis 2009, même si les travaux de gros œuvres de ma bâtisse ont été achevés depuis bien longtemps», regrette Hocine, l’un des souscripteurs à ce programme. Et d’ajouter : «On se demande pourquoi nos dossiers sont restés bloqués depuis des années, et quel est la suite réservé à nos dossiers. À cet effet, nous interpellons les services concernés à agir de sorte à débloquer notre situation dans les meilleurs délais». Un autre souscripteur affirme, à ce propos, que les services de la SLEP de Tizi-Ouzou lui ont attribué une attestation d’avancement des travaux et d’achèvement des travaux de gros œuvres depuis 2013, mais il n’aurait encaissé aucun centime à ce jour. À signaler que l’aide FNPOS est attribuée aux salariés affiliés à la CNAS et aux retraités pour l’acquisition d’un logement neuf de type LSP/LPA ou pour en construire un dans le cadre du programme de l’habitat rural. Le montant de l’aide est plafonné à 500 000 DA, non remboursable et cumulable avec une autre aide de l’État.

Rachid Aissiou