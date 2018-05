Demandez le programme !

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

Comme à l’accoutumée et malgré le manque de budget, touché par l’austérité, la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou n’a pas failli aux soirées artistiques ramadhanesques dont raffole le public local.

Ainsi, le coup d’envoi des spectacles sera donné jeudi prochain 24 mai avec un récital de la diva Nouara, comme on l’évoquait dans notre édition d’hier. Le lendemain, soit vendredi, ce sera un autre grand nom qui suivra avec Brahim Tayeb, Massa Bouchafa annimera la soirée du samedi 26 suivie de Si Lakhel. Lani Rabah est lui annoncé pour le lundi 28 mai. Il sera suivi le 29 par le duo Rabah Asma et Sihem Stiti. Le mercredi 30 mai place à Saïd Youcef. Mourad Guerbas avec Takou et Yacine Yefsah avec Mourad Naar mettront le feu respectivement jeudi et vendredi. Suivront alors Rachid Koceila et Taous Arhab le samedi 2 juin. Pour le 3, c’est un trio qui est à l’affiche: Samir Sadaoui, Thanina et Nouredine Debiane. Brahim Medani lui partagera la scène avec Nouria et Ali Irsane le lundi 4 juin. Et puis cet invité peu habituel, Hamidou le mardi 5 juin. Le lendemain ce sera au tour des Yasmina et Moh Oubelaid de se partager le plateau. Pour le jeudi 7 juin, ce sera le grand show avec Youcef Guerbas. Le vendredi suivant sera consacré aux jeunes talons qui se sont illustrés dans les précédentes éditions de Alhan Oua Chabab, à savoir le fraichement consacré Achour, Ouali Rezki, Celia Ould Mohand, Sonia Amrani. Ali Amrane est annoncé pour le dimanche 10 juin, Hacène Ahres et Ali Idheflawen, le 12 juin et enfin pour la clôture Ali Ferhati et Karim Addar le mercredi 13 juin. A noter par ailleurs qu’un hommage à rachid Mesbahi est prévu pour le samedi 9 juin et bien entendu la traditionnelle soirée du 27ème jour qui interviendra le lundi 11 juin sera dédiée au Chaâbi avec Abdelkader Chercham et Mahdi Tamache.