Djamel Allem est rentré à Béjaïa

Djamel Allem a eu droit à un vibrant hommage le 7 mai dernier à Paris, au Cabaret sauvage rempli comme un œuf pour lui. Idir, Kamel Hamadi,... tous sont venus lui dire "combien on t'aime". Affaibli, s'appuyant sur une canne et aidé par le propriétaire des lieux, Méziane Azaïche, Djamel Allem a fait son entrée sur scène sous des applaudissements nourris des présents. Puis, installé sur une chaise, devant un Safy Boutella spécialement venu pour l'accompagner au synthé, l’artiste a eu droit à de grands moments d'émotions qu'il n'oubliera certainement pas de sitôt. "Azul felawen, messelkhir allikoum, bonjour tout le monde", avait-il commencé sa courte allocution, dans les trois langues, comme pour dire qu'il n'exclut jamais personne et qu'il appartenait à tous ceux qui le réclament. Diminué, il a tout de même réussi à entonner plus d'un titre? dont le célèbre tube Djaouhara. Des escapades à la fois éprouvantes et émouvantes... L'artiste est depuis rentré chez lui à Béjaïa où il se repose selon les indications de ses médecins. Prompt rétablissement.