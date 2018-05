Par DDK | Il ya 21 minutes | 15 lecture(s)

Une semaine après le début du mois sacré, les prix des fruits et légumes flambent toujours, bien que le ministère du Commerce ait rassuré quant à la stabilité des prix durant le mois de Ramadhan.

Une hausse qui n’a pas dérogé à la règle cette année encore. En effet, les prix des produits agricoles s'envolent et s'avèrent inaccessibles pour les bourses moyennes. Le panier devient particulièrement lourd pour les petites bourses de par son coût. Le ménager algérien, déjà pénalisé par un faible pouvoir d’achat, ne sait plus à quel saint se vouer. Une virée au niveau de certains marchés de la capitale renseigne sur le mécontentement des consommateurs vis-à-vis de cette mercuriale. La tomate a atteint, dans certains marchés de la capitale, les 180 DA le kilo. La courgette est estimée à 150 DA, la pomme de terre oscille entre 70 et 80 DA, alors que la carotte est estimée à 80 DA. En ce qui concerne le piment, il est affiché à 160 DA le kilo. L’oignon est affiché à 100 DA, la salade à 180 DA, les haricots verts à 300 DA, le citron à 350 DA le kilo. Les fruits n’ont pas été épargnés par cette flambée, puisque les abricots et les pèches sont cédés à 300 DA le kilo, la fraise à 250 DA, le melon à 140 DA et la banane à 400 DA. Ce n’est pas la joie non plus pour la viande rouge et blanche qui n’a pas échappé à cette mercuriale. La viande rouge est vendue au minimum à 1 200 DA le kg, or que la volaille est à 330 DA. Cette hausse drastique des fruits et légumes intervient au moment où le ministre du Commerce avait rassuré que les prix des produits agricoles seront accessible à toutes les bourses durant le mois de Ramadhan». Son département avait même procédé à la mise en place de 150 marchés nationaux et d’un système informatique pour le suivi des indicateurs des prix au niveau des marchés de gros et de détail sur l'ensemble du territoire national, une mesure qui permettra, selon le ministre, d'intervenir en cas d'augmentation sensible des prix. Un dispositif qui n’a pas réussi à empêcher la flambée vertigineuse des prix durant ce moi sacré. Toutefois, le directeur général de régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce a attribué cette flambée des prix aux fortes intempéries qui se sont abattues, ces derniers jours, sur plusieurs régions du pays. «Les fortes intempéries ayant affecté le pays ont empêché les agriculteurs d’accéder à leur champs et de récolter leurs produits», a expliqué Abdelaziz Ait Abderrahmane. «Il y a un manque au niveau de l’offre, ce qui a conduit automatiquement à une augmentation des prix des fruits et légumes», a-t-il encore indiqué. Néanmoins, le représentant de la tutelle a tenu à rassurer quant à la disponibilité des produits agricoles dans les prochains jours, pour ramener les prix à la normale.

L.O.Challal