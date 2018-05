Benghabrit dément toute fuite

Par DDK | Il ya 54 minutes | 104 lecture(s)

En dépit des mesures prises par le ministère de l’Éducation, l’examen de fin du cycle primaire a été marqué par la publication des sujets sur les réseaux sociaux au moment de l’entame des épreuves.

Ce sont les sujets de la langue arabe et des mathématiques qui ont été diffusés. On peut dire que les dispositions importantes qui ont été prises par le ministère de l'Éducation nationale n’ont pas réussi à contrer la reproduction du scénario de l’an dernier. Toutefois, Mme Benghabrit a démenti, hier, une quelconque fuite de sujets de l’examen de 5e. Elle affirme, dan ce sens, que le sujet de l’épreuve des mathématiques a été publié huit minutes après sa distribution aux élèves. «N’importe qui peut publier les questions après l’ouverture des enveloppes», a-t-elle souligné. La ministre de l’Éducation écarte que ce soit le fait d’un élève. Pour elle, toute personne présente dans un centre d’examen peut être impliquée dans cette affaire. Mme Benghabrit dira qu’il s’agit de «diffusion de questions après le début de l’épreuve».

Les questions jugées «très faciles»

Pas moins de 797 812 élèves de 5e année primaire ont passé, hier, leur examen de passage à la première année moyenne. Les candidats ont été accompagnés par leurs parents, aussi stressés et angoissés que leurs progénitures, jusqu’à l’entrée des établissements retenus pour cet examen. À leur sortie des classes d’examen du centre Aïssat Idir (à Alger), une grande satisfaction se lisait sur les visages des élèves. Les jeunes candidats étaient tous unanimes à dire que «les sujets de la langue arabe et des mathématiques étaient très abordables». À peine sortis du centre d’examen, Ramzi et Omar sont assaillis de questions par des parents qui ont formé une marée humaine. En effet, les élèves rencontrés devant le portail du centre d’examen étaient unanimes à dire que les questions étaient «très faciles». «C’est très facile», a lancé Imad à la sortie, avant même que les parents qui attendaient depuis au moins une heure la sortie de leurs enfants ne lui posent la question. À noter, en outre, que la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit a donné, hier, le coup d’envoie officiel de l’examen depuis l'école primaire Chahid Hadj Kaddour Mohamed à El-Menea (à 275 km au Sud de la capitale du Mzab), à Ghardaïa. La première responsable du secteur a indiqué que le nombre de candidats pour l'examen de fin de cycle primaire à travers le pays pour cette session est de 797 812 élèves, soit une augmentation de 4,8% par rapport à l'année dernière (760 652 élèves). Selon le planning des épreuves, les élèves concernés par cette session, répartis sur 7 371 centres d'examen, ont passé les épreuves de langue arabe et de mathématiques dans la matinée et celle de la langue française dans l'après-midi. La ministre de l'Éducation nationale a procédé, par la suite, à l'ouverture des plis de sujets d'examen de la séance de l'après-midi au niveau de l'école primaire El Imam Ali à Hassi-Messaoud (Ouargla).

