1 000 logements LPA en voie de lancement

Les procédures inhérentes au lancement du programme de logements promotionnels aidés (LPA) dans la wilaya de Tizi-Ouzou suivent leur cours. Cette nouvelle formule d’habitat, destinée aux classes moyennes, notamment les fonctionnaires en quête de logement, suscite un engouement particulier. Pour répondre justement à la forte demande, 1 000 logements devront être réalisés dans neuf communes, qui ont mis à la disposition de la direction du logement des assiettes foncières. En effet, les présidents des communes concernées, à savoir Tizi-Ouzou, Draâ El-Mizan, Azazga, Yakouren, Aghribs, Azeffoun, Timizart, Tizi-Gheniff et Boghni, ont tous effectué cette première démarche, en procédant à des choix de terrains. D’autres étapes suivront une fois l’avis d’appel à manifestation d’intérêt lancé, en vue de la sélection des promoteurs immobiliers pour lesquels un délai a été fixé pour retirer les cahiers des charges. S’agissant de la répartition des logements sur les communes, celles de Azazga et de Tizi-Ouzou bénéficieront de 200 unités chacune, dans deux sites différents. Elles sont suivies de la commune de Draâ El-Mizan, pour laquelle un programme de 150 logements a été notifié. Ces unités seront implantées dans trois endroits différents, conformément au plan d'occupation du sol de la municipalité. Quant aux communes de Boghni et Tizi-Gheniff, le quota qui leur a été accordé s’est limité à 80 logements. Dans l’autre versant de la wilaya, notamment les communes d’Azeffoun, Aghribs et Timizart et Yakouren, le comité technique de la wilaya a accordé 100 logements pour concrétiser ce programme. Enfin, il faut savoir que le choix des acquéreurs s’effectuera au niveau des APC, une fois le programme confirmé et les travaux lancés.

