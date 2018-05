511 morts et plus de 17 000 blessés en quatre mois

Par DDK | Il ya 54 minutes | 86 lecture(s)

Les services de la protection civile ont enregistré, durant la période allant du 1 janvier au 30 avril de l’année en cours, 511 morts et 17 578 blessés, suite à 14 969 accidents de la route au niveau national. Selon le bilan rendu public hier par la direction générale de la protection civile, le nombre de morts enregistrés sur les routes durant cette période est de 511, à savoir 384 hommes, 66 femmes et 61 enfants. Le nombre d’accidents a connu une baisse de 9,72% par rapport à la même période de 2017, a-t-on souligné. Le nombre de morts a baissé de 7,76% et celui des blessés a également reculé de 8,54%, comparé aux quatre premiers mois de l’année écoulée. «La baisse des accidents de la route, du nombre de blessés et de morts ainsi que des dégâts matériels est le résultat des dispositifs de prévention mis en place, la réhabilitation de l’état des routes et les compagnes de sensibilisation», lit-on dans le même document. Par ailleurs, selon un autre bilan mensuel du mois d’avril écoulé, rendu public hier, les services de la protection civile ont fait état de3894 accidents de la circulation ayant causé la mort à 177 personnes et blessés 4 719 autres. «Le nombre le plus élevé de personnes décédées ou blessées a été enregistré lors des collisions frontales et des renversements, soit plus de 72%, tandis que le nombre de victimes décédées ou blessées, heurtées par des véhicules, ne représente que 23%», ont indiqué les mêmes services, précisant que les wilayas de Bouira, Tamanrasset et Boumerdès ont enregistrées le bilan le plus lourd avec sept morts pour chaque wilaya. Le même bilan fait état de 279 accidents de la circulation enregistrés sur l’autoroute Est-Ouest, durant cette période, dont 30% au niveau de wilaya Boumerdès avec cinq décès et quatre autres dans la wilaya de Bouira. Le nombre le plus important d’accidents a été enregistré au niveau des routes nationales avec un taux de 40,81%, suivi des chemins communaux et d’autres chemins avec respectivement 20,47% et 16,38%. La moyenne quotidienne des accidents de la circulation enregistrée durant le mois d’avril est de 130 accidents, 157 blessés et quatre morts. Les véhicules légers restent en tête des dégâts avec 72%, suivis des motos/bicyclettes et des camions avec respectivement 13,82% et 10,87%.

Samira Saïdj