L’opération inspection des plages lancée

En vue de préparer l'ouverture de la saison estivale 2018, une séance de travail s'est tenue, lundi dernier, au niveau du siège de la daïra de Tichy.

Ce conclave a été présidé par le directeur du tourisme et de l’artisanat, en présence du chef de daïra de Tichy, du P/APC de Tichy, du directeur de la chambre de l'artisanat et des métiers, des représentants des directions respectives de la culture et du commerce, ainsi que de la protection civile. Cette rencontre a porté sur les moyens et la stratégie à mettre en place afin d’accueillir dans de bonnes conditions les estivants, très nombreux sur la côte est de Béjaïa. Dans ce sillage, une commission de wilaya, chargée de proposer l'ouverture et l'interdiction des plages à la baignade, effectuera à partir de demain des missions de contrôle et d'inspection au niveau de toutes les plages de la wilaya de Béjaïa afin de retenir les plages autorisées à la baignade durant la saison estivale 2018. Pour rappel, une séance de travail s'était également tenue le mois dernier au niveau de la direction du tourisme et de l'artisanat, présidée par le directeur du secteur, en présence des présidents des APC des communes côtières et le directeur de la chambre de l'artisanat de la wilaya. La séance avait porté sur la possibilité d'exposer les produits de l'artisanat au niveau des plages et sites touristiques de la wilaya, lors de la saison estivale. Par ailleurs, une journée a été consacrée à la visite des plages et hôtels de la côte est de la wilaya par une commission ministérielle, la direction du tourisme, la direction du commerce, la direction de la santé, la protection civile et la chambre de l'artisanat, en présence du chef de daïra de Souk El Ténine, en vue de la préparation de la saison estivale 2018.La commission ministérielle, accompagnée de la direction du tourisme et la chambre de l'artisanat, a aussi visité la maison de l'artisanat sise à Sidi Ali Lebhar (commune de Béjaïa) et le centre de l'artisanat d'Aokas. Il en ressort que la problématique de l’hygiène reste entière. En effet, les professionnels du secteur se plaignent de l’incivisme des estivants avec la prolifération des déchets et ordures sur les plages, l’exploitation irrationnelle des plages avec la mise en place forcée des parasols, la prolifération des commerces anarchiques, le squat des aires de stationnement et l’instauration d’une tarification abusive des parkings illicites. C’est l’équation à résoudre pour les responsables avant le 1er juin, date de l’ouverture de la saison estivale.

