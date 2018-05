Un soulagement pour près de 26 000 âmes

Par DDK | Il ya 54 minutes | 77 lecture(s)

Quatre communes de la wilaya de Bouira viennent de bénéficier du raccordement à l’AEP à partir du barrage Koudiat Acerdoun. Les communes concernées par cette nouvelle opération sont celles d’Aïn-Turk, Djebahia, Bouderbalah et Kadiria, comptant une population avoisinant les 26 000 âmes. Les nouveaux réseaux de distribution ont été mis en service au début de cette semaine, au grand bonheur des habitants de ces communes, du Nord et du Nord-ouest de la wilaya. Les quatre communes ont été classées comme zones d'urgence à cause d'une pénurie d'eau potable sérieusement accablante, qui a perduré plus d'une quinzaine d'années. Ce projet important, lancé au mois de juin 2017 et inscrit dans le cadre du programme sectoriel PSD 2017, a nécessité une cagnotte de plus de 500 millions de dinars. Il a été mis en service, en respect des délais prévus initialement par la direction des ressources en eau. Avec cette nouvelle mise en service, le nombre des communes raccordées à l’eau potable via les systèmes des grands transferts des barrages ‘’Koudiat Acerdoun’’ ou ‘’Tilesdit’’ s’élève à 43 sur les 45 municipalités que compte la wilaya de Bouira. A l’heure actuelle, seules les communes de Saharidj et Aghbalou ne sont pas raccordées à l’eau via les grands transferts, la première étant entièrement et suffisamment couverte à partir de la source noire ‘’Lainsar Avrkan’’ et la deuxième de différents forages et sources d’eau, mais avec une moyenne insuffisante et un débit très réduit, particulièrement durant les périodes d’été. Un projet de raccordement de la commune d’Aghbalou à la source noire est actuellement en voie d’étude. Par ailleurs, des irrégularités dans l’approvisionnement en eau potable sont enregistrées au niveau de certains communes alimentées à partir du barrage de ‘’Tilesdit’’, à l’image des localités d’Ath-Mensour, Ahnif, Ath-Laâziz, Oued El-Berdi, et Chorfa, en raison de défaillances dans le système de pompage des réseaux du grand transfert. Les habitants de ces communes souffrent, en effet, de coupures intempestives et de perturbations dans l’alimentation en eau potable. Une situation qui devrait être réglée après la mise en service de deux nouvelles pompes, au niveau de la station de traitement des eaux du barrage de Tilesdit.

Oussama K.