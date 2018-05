Les projets de l’eau passés en revue

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mustapha Limani, a effectué, avant-hier, une sortie d’inspection et de suivi des projets de raccordements à l’eau potable dans plusieurs localités de l’ouest et du sud de la wilaya.

La première étape de cette visite s’est effectuée au niveau de la localité de Sidi-Yahiya, relevant de la commune d’Aïn-Bessem, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la wilaya de Bouira. Au niveau de cette localité, le premier magistrat de la wilaya a eu à apprécier le taux d’avancement des travaux de réalisation d’un réseau d’alimentation en eau potable (AEP), ainsi que des travaux de réalisation d’un réservoir d’une capacité de 500 m³. Selon les explications de la direction des ressources en eau (DRE), cette localité devrait être approvisionnée en eau potable via le système des grands transferts du barrage de Koudiat Acerdoun. Les travaux pour la réalisation du réseau AEP ont été entamés au mois de mars dernier, et devront être achevés au mois de septembre prochain. Le futur réseau AEP servira l’eau potable au profit de la population de ce village avoisinant les 7 000 âmes. Le coût de cette opération, inscrite dans le cadre du programme sectoriel PSD, s’élève à plus de 11 millions de DA. Sur place, le wali de Bouira a insisté auprès des responsables de la DRE ainsi que des responsables locaux pour un suivi permanent et régulier de ce projet, surtout que la localité de Sidi-Yahiya souffre d’un manque endémique en eau potable. Toujours au niveau de cette localité, le wali a aussi inspecté le projet de réalisation d’un réservoir d’eau d’une capacité de stockage de 500 m³, dont les travaux de réalisation touchent à leur terme. Ce château d’eau, réalisé sur les hauteurs du village de Sidi-Yahiya, alimentera en eau potable plusieurs localités du nord de la commune d’Aïn-Bessem dont Sidi-Yahiya, Ouled Zidane, Ouled Brahim et El-Berda. Le coût de cette opération s’élève à plus de 21 millions de dinars. Ce réservoir devrait couvrir les besoins en eau de toutes ces localités. À noter, par ailleurs, que le wali de Bouira a demandé aux responsables locaux d’étudier la possibilité de l’exploitation de ce réservoir pour les besoins d’irrigation de terres agricoles et de lancer une étude pour la réalisation d’une extension du périmètre irrigué d’Aârib au profit de ces terrains agricoles. «Il faut sécuriser l’alimentation en eau potable de la population mais aussi des terrains agricoles, en fournissant l’eau nécessaire pour son irrigation. Plusieurs fermes agricoles sont installées dans ces plateaux et des dizaines d’hectares sont cultivés, notamment dans l’arboriculture qui nécessite une irrigation importante et réglementée. Il faut donc penser à la réalisation d’un système d’irrigation pour ces terrains», a-t-il suggéré. Le cortège officiel s’est dirigé par la suite vers la commune de Ridane, à l’extrême sud-ouest de la wilaya de Bouira, où le wali a inspecté le projet de réalisation d’une station de pompage SP1 pour le renforcement de l’alimentation en eau potable du chef-lieu communal, ainsi que de trois villages de cette municipalité. Selon l’exposé du maitre de l’ouvrage, ce projet lancé au mois de décembre 2017 a été inscrit dans le cadre des grands transferts d’eau du barrage de Koudiat Acerdoun. Celui-ci alimentera une population de près de 5 000 âmes de cette commune. Le coût de cette opération, qui englobe également un projet de rénovation du réseau AEP de la commune, dépasse les 37 millions de dinars. Selon les prévisions de la DRE, le projet sera mis en service au mois de juillet prochain, puisque les travaux de réalisation sont au stade final. Pour sa part, le wali qui a insisté pour le respect des délais de réalisation, a également instruit le maire de cette communale à proposer des études techniques pour l’extension du réseau AEP vers l’ensemble des villages limitrophes afin de garantir une couverte complète pour cette commune. «Cette région a beaucoup souffert de son isolement et du manque de commodités. La ressource sera suffisamment disponible. Il va falloir donc penser à faire bénéficier l’ensemble de ses citoyens. Les opérations d’étude peuvent être inscrites dans le cadre des PCD», a-t-il soutenu. La visite ramadhanesque du wali s’est clôturée au niveau de la commune de Hadjra Zergua, située à l’extrême sud de la wilaya. Il a ainsi eu à inspecter un autre projet de raccordement à l’eau potable. Il s’agit du projet de réalisation d’un réservoir d’eau d’une capacité de 500 m³ pour le renforcement de l’alimentation de cette localité à partir des grands transferts du barrage Koudiat Acerdoun. La livraison de ce projet inscrit dans le cadre du programme sectoriel PSD, est prévue pour le mois de juillet prochain. Le coût de l’opération s’élève à plus de 11 millions de dinars. Toujours au niveau de la commune de Hadjra Zergua, le wali a eu à évaluer l’état d’avancement du projet de rénovation du réseau AEP du chef-lieu communal, ainsi que de l’étude pour la réalisation d’un mini-périmètre irrigué pour la ceinture oléicole. Pour rappel, ce projet a été initié en 2011 par la conservation de wilaya des forêts, et a comme principal objectif de lutter contre la désertification mais aussi développer une activité agricole rentable dans cette région des hauts plateaux.

Oussama K.