89 millions de DA pour les communes côtières

La saison estivale 2018, qui débutera fin juin, s’annonce sous de meilleurs auspices. La préparation bat son plein pour accueillir les estivants, qui ne manqueront pas de prendre d’assaut les magnifiques plages de la wilaya de Béjaïa, au terme du mois du jeûne. Les pouvoirs publics ont décidé de mettre le paquet pour offrir aux baigneurs les meilleures conditions d’hygiène et de propreté sur les plages. En effet, les huit communes côtières de la wilaya viennent de recevoir du matériel neuf et adéquat, pour assurer un bon entretien des plages qui seront ouvertes à la baignade cet été. Une enveloppe financière avoisinant les 89 millions de dinars a été consacrée à cette opération, selon la cellule de communication de la wilaya. «Une subvention d’un montant de l’ordre de 89 millions de dinars a déjà été accordée auparavant par la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, qui a permis l’acquisition du matériel de transport pour l’entretien des plages», a indiqué notre source. Grâce à ce budget, les huit communes côtières de la wilaya de Béjaïa ont été dotées respectivement de huit tracteurs et huit remorques d’une capacité de quatre tonnes, six cribleuses de gros modèle, ainsi que deux autres cribleuses de petit modèle, a-t-on détaillé. En outre, un total de 38 cabines combinées a été acquis au profit des communes côtières. A cela s’ajoute l’achat d’une grande quantité de matériels et d’outillages, tels que des brouettes, pioches, pelles, râteaux, fourches, qui ont été distribuées aux communes concernées. Par ailleurs, une enveloppe financière de 17 500 millions da été mobilisée par la wilaya de Béjaïa au bénéfice de sept communes côtières dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2018. Ces municipalités sont Souk El Tenine, Aokas, Melbou, Boukhlifa, Tichy, Toudja et Beni ksila. Chacune d’elles a reçu la somme de 2,5 millions DA, destinée à l’acquisition de cabines de douches et de toilettes pour les plages. La commune de Béjaïa, considérée aisée financièrement, n’a pas été concernée par cette subvention. A noter qu’une vaste opération de nettoyage est en cours à travers les plages du littoral de la wilaya qui seront autorisées à la baignade. «Le wali a donné une instruction aux chefs de daïras concernés pour entamer une opération d’envergure pour le nettoiement des plages en collaboration avec les présidents des APC», a affirmé la cellule de communication de la wilaya.

