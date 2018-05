Déjà 933 morts et 9 926 blessés en 2018

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Près de 1 000 personnes, 933 exactement, ont trouvé la mort et 9 926 autres ont été blessées dans 7 178 accidents de la route enregistrés au niveau national durant les quatre premiers mois de l'année 2018, indique un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), diffusé en fin de semaine dernière. Le bilan fait état d'une baisse du nombre des accidents (-9,16 %), de décès (-10,46) et de blessés (-10,84 %) par rapport à la même période en 2017. Selon la rapport annuel du CNPSR, l'année 2017 a connu une baisse sensible des accidents de la route, de décès et de blessés, avec 25.038 accidents corporels enregistrés et une baisse du nombre des accidents de 3.818 par rapport à 2016. Il s'agit également d'une baisse du nombre des morts (8,84 %) par rapport à 2016, soit près de 353 personnes indemnes. En outre un "recul" a été enregistré en nombre des blessés (17,54 %), soit 36287 en 2017 par rapport à 2016 qui recense 44.007 personnes, soit l'équivalent de 7.720 blessés au minimum". Le bilan des accidents corporels pour l'année 2017 représente "le meilleur taux" enregistré en matière de sécurité routière depuis le milieu des années 1990, a révélé la même source, puisque le nombre d'accidents corporels déplorés (25.038 accidents) durant cette année est "le plus bas" depuis l'année 1996 où 23.949 accidents corporels ont été recensés. Selon le CNPSR, les jeunes conducteurs entre 18 et 29 ans sont les plus impliqués dans les accidents de la circulation survenus en 2017 soit dans 8.804 accidents corporels, un taux de 35,16% du nombre global des accidents. Le même bilan fait état de 1.620 jeunes de moins de 29 ans tués sur les routes au cours de l’année 2017, soit 44,52% du nombre global de décès. Pas moins de 19.784 jeunes de moins de 29 ans ont été blessés durant cette même période, soit 54,53% du nombre global des victimes, a noté la même source.

Un mort et deux blessés avant-hier à Bouira

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées, avant-hier, dans un accident de la circulation survenu, vers 13h, sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la commune d’Aïn-Turk, au nord de la wilaya de Bouira. L’accident, qui s’est produit juste à la sortie du tunnel d’Aïn-Chriki dans le sens vers Alger, a impliqué une voiture touristique et un camion du type semi-remorque. Ce dernier s’est carrément renversé sur la chaussée et a provoqué une grande perturbation de la circulation routière. Les victimes de cet accident ont été transférées par la protection civile vers l’hôpital de Bouira, alors qu’une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes de ce nouveau drame sur l’autoroute Est-Ouest.

