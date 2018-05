1 572 policiers mobilisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Un plan de sécurité spécial mois de Ramadhan a été établi par la sûreté de wilaya de Bouira, depuis le début du mois sacré. Ce plan a comme principal objectif d’assurer la fluidité de la circulation, de renforcer la sécurité dans les milieux urbains de la wilaya par le déploiement d'agents de police en civile, particulièrement au niveau des marchés, des stations de transport de voyageurs, des lieux de soirée et de divertissement, ainsi que dans la périphérie des lieux de culte. Selon le commissaire Kaci Hannache, chef de service de la voie publique à la sûreté de wilaya, qui a animé un point de presse jeudi dernier, pas moins de 1 572 policiers de différentes brigades seront mobilisés au cours du mois de Ramadhan, à travers les centres urbains que compte la wilaya de Bouira. Le commissaire ajoutera que 370 autres policiers ont aussi été mobilisés pour assurer un autre plan de sécurité pour la sécurisation des examens de fin d’année scolaire. «Comme chaque année, les soirées du mois de Ramadhan draine un nombre important de familles et de citoyens et entraîne, de fait, un changement dans les habitudes des citoyens, notamment par l'accroissement des déplacements et une hausse dans la fréquentation des lieux publics. Ainsi, la sûreté de wilaya de Bouira a mis en place un dispositif de sécurité pour prévenir toute forme d'atteinte à la sécurité et à la tranquillité des personnes», a assuré le commissaire Kaci Hannache. Avant d’ajouter : «À ce titre, des mesures supplémentaires seront prises sur le terrain, à savoir une optimisation du déploiement des forces de police en vue de couvrir l'ensemble des secteurs de compétence et d’assurer les besoins de sécurité sur le terrain de jour comme de nuit ; L’augmentation du nombre de patrouilles pédestres et motorisées, avec notamment une attention particulière aux marchés, stations de transport de voyageurs, établissements publics et lieux de culte ; La prévention des actes de délinquance ; La sécurisation des lieux de regroupement du public et aussi la sécurisation des manifestations culturelles». Toujours selon l’intervenant, et dans le cadre de leur travail de proximité, les services de la sûreté de la wilaya organiseront tous les vendredis du mois sacré une opération «Iftar» aux usagers de l’autoroute Est-Ouest au niveau du barrage de sécurité fixe situé près de la gare routière de Bouira. «Un chapiteau sera dressé pour servir des repas chauds aux automobilistes qui sont invités par la même occasion à lever le pied et à réduire la vitesse pour arriver indemnes chez eux et auprès des leurs. Aussi, éviter les manœuvres dangereuses et éviter le risque d’accident, particulièrement quelques minutes avant la rupture du jeûne», fera-t-il savoir. L’intervenant indiquera, par ailleurs, qu’aucun accident de la circulation ne s’est produit dans les centres urbains de Bouira, depuis le début du mois de Ramadhan. De son côté, le commissaire Rabah Laineche, chef de service de la brigade judiciaire à la sûreté de wilaya, a précisé que la PJ est fortement mobilisé à l’occasion du mois sacré, particulièrement durant la soirée. Les agents de l’ordre ont, selon lui, pour mission de sécuriser les lieux publics et les espaces de détente. Selon ce commissaire de police, le dispositif policier a été renforcé à l’occasion de ce mois de Ramadhan et les éléments veilleront à la sécurité des personnes jusqu’à une heure tardive de la nuit. Le même officier a aussi évoqué une lutte sans relâche contre le commerce informel qui a tendance à proliférer devant les mosquées.

Oussama K.