La coordination avec les CCI souhaitée

Par DDK | Il ya 11 minutes

Dans le cadre de la campagne nationale pour la prévention des intoxications alimentaires durant la saison estivale, lancée depuis le 12 mai par le ministère du Commerce, l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) appelle à la coordination avec les chambres du commerce.

«On appelle les bureaux de wilayas à tracer leurs programmes en coordination avec les chambres du commerce et d’industrie, en organisant des sorties sur le terrain, des conférences de sensibilisation, et des journées d’étude», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par l’ANCA. La même organisation syndicale a souligné la nécessité de procéder, lors de cette compagne, à l’explication des textes juridiques concernant les activités commerciales. A retenir que cette compagne de sensibilisation est organisée par le ministère du Commerce en collaboration avec les associations de protection du consommateur. Elle s’articule autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'étiquetage nutritionnel et la diminution du sel, du sucre et des matières grasses dans les aliments. Plusieurs départements ministériels sont impliqués, notamment ceux de l'Intérieur, des Affaires religieuses, de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle, de la Poste et des télécommunications, de l'Agriculture, de la Communication et de la Santé. Contribuent aussi à cette campagne la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale, la Protection civile, les Scouts musulmans algériens (SMA), les associations professionnelles, la commission de régulation de l'électricité et du gaz, la presse et les opérateurs de téléphonie mobile. Il est utile de souligner que plusieurs activités sont au menu dans le cadre de cette campagne qui s'étalera sur tout au long de la saison estivale. Par ailleurs, il est à rappeler que le chef de service de la prévention à la direction de la santé de la wilaya d’Alger avait fait savoir à l’APS que 385 cas d’intoxication alimentaire ont été enregistrés, à la capitale, durant l’année écoulée, suite à la consommation de produits alimentaires mal conservés.

Samira Saïdj