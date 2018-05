Plusieurs nouvelles dessertes au programme

Par DDK | Il ya 11 minutes | 9 lecture(s)

Durant la saison estivale 2018, en plus des traversées qui seront assurées par les car-ferries de l’ENTMV (Tarik Ibn Ziad - El Djazair 2 - Le Tassili), la compagnie Corsica Linea a programmé de nouvelles traversées vers Béjaïa à bord du Vizzavona et propose le tarif flash pour partir au meilleur prix. Cette offre est valable pour la période allant du 13 juillet au 9 septembre 2018. À noter que Corsica Linea est une compagnie maritime régionale corse tournée vers la méditerranée. Une compagnie maritime de transport de passagers et de marchandises née en 2016. La nouvelle gare maritime qui sera inaugurée au mois de juin prochain avec de nouvelles lignes maritimes vers l’étranger, devra permettre d’accueillir dans de bonnes conditions quelques 500 000 passagers et 100 000 véhicules par an. «Cette nouvelle infrastructure va inévitablement améliorer les conditions d’escales et d’accueil des passagers et le transit de leurs véhicules», ont indiqué des responsables de l’EPB. Il est aussi prévu l’ouverture de nouvelles lignes maritimes vers et à partir du port de Béjaïa. Une desserte sera assurée entre la ville de Bougie et la ville espagnole de Barcelone ; une autre entre Béjaïa et la capitale tunisienne Tunis. Dans ce sillage, le premier responsable du port de Béjaïa a indiqué dernièrement l'ouverture prochaine de plusieurs nouvelles liaisons maritimes pour promouvoir le secteur du tourisme. «Nous avons d'autres projets qui entrent un peu dans le sillage de la réalisation de ce projet de gare maritime. Nous avons la ligne Béjaïa - Tunis que nous comptons mettre en exécution durant la saison estivale prochaine. Nous avons, à cet effet, engagé des discussions avec nos amis tunisiens. Nous aurons prochainement une ligne vers l’Italie. Nous avons aussi une autre ambition importante pour nous et pour le pays, c'est la ligne vers la Croatie. L'objectif également ciblé c'est de créer de nouvelles compagnies, quelles soient privées ou publiques», a souligné M. Achour Djelloul. Sur un autre registre, le P-DG du port de Béjaïa informera : «On a des perspectives de développer aussi les activités de croisière qui nous permettront de recevoir des touristes de plusieurs pays, dans l'optique de faire connaître notre pays et notre région». Par ailleurs, dans leur bilan du premier trimestre de l’année en cours, les responsables du port de Béjaïa soulignent que le nombre de navires ayant fait escale au port de Béjaïa durant le premier trimestre de l’année en cours a baissé, enregistrant un écart négatif de 15 navires. La baisse du nombre de navires a induit une baisse de la jauge brute globale des navires de 1,41%. L’on note aussi que malgré une baisse dans le nombre des navires cargos (-1) et céréaliers (-1), la jauge brute a progressé respectivement de +2,96% et +9,41%. Le trafic global a connu durant le premier trimestre 2018 une décroissance de 4,94%. Cette dernière a été engendrée par le recul du trafic hydrocarbures aussi bien à l’export (-11,47%) qu’à l’import (-15,27%). Quant au trafic hors hydrocarbures, il a connu une stabilité à l’import (+0,88%) et un recul de -5,44% à l’export. Le trafic des vracs liquides a connu un fléchissement de -11,19% au cours de la même période, dû à la baisse du pétrole brut et celle des oléagineux à l’export, ainsi que les hydrocarbures raffinés à l’import. Les vracs solides ont enregistré une hausse de 5,13% grâce à la progression des importations du blé de 96,88% et celles du soja de 45,88%. Toutefois, les autres céréales et le sucre en vrac ont enregistré une baisse respectivement de -14,98% et -11,34%. S’agissant des marchandises diverses, celles-ci ont connu une baisse de 6,38%, soit un écart de 54 618 tonnes. À l’import, la régression enregistrée a été de -10%, par contre, à l’export, une hausse de 11,14% a été notée.

Rachid Z.