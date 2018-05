L’Algérie atteindra 2 millions d’étudiants en 2019/2020

Par DDK | Il ya 11 minutes | 9 lecture(s)

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar, a soutenu que le nombre des étudiants en Algérie atteindra les deux millions durant l'année 2019/2020, contre un peu plus de 1 730 000 pour l'année 2018/2019.

Intervenant à l’issue d’une table ronde consacrée au thème «Elargir l'accès et assurer le succès pour tous dans l'enseignement supérieur», au cours des travaux de la conférence internationale du processus de Bologne, M. Tahar Hadjar a présenté à Paris les nombreuses réalisations algériennes dans le domaine de l’enseignement supérieur en mettant en valeur «le rôle essentiel de ce secteur dans l’intégration de la jeunesse». Le ministre a rappelé que d’une université et deux écoles à Alger en 1962, l’Algérie est passée à 106 établissements universitaires en 2018 avec respectivement 2 375 étudiants en 1962 et 1 730 000 étudiants aujourd’hui. Il a, dans ce cadre, indiqué : «on est passés ainsi de 3 étudiants pour 10 000 habitants, à près de 400 étudiants pour 10 000 habitants en 2017/2018». Selon lui, ces effectifs vont augmenter pour atteindre 2 millions en 2019-2020 et 3,5 millions à l’horizon 2030. Pour la période 1999-2018, Tahar Hadjar a mis en exergue le taux d’accroissement de 270% des effectifs des étudiants (407 995 étudiants inscrits dont 208 523 filles (51.1%) en 1999-2000, et 1 730 000 étudiants inscrits dont 1 081 250 filles (62,5%) en 2018). Alors que les effectifs des personnels enseignants ont connu un taux d’accroissement de 340%, passant de 17 460 enseignants en 1999/2000 à 60 000 enseignants en 2017/2018. Abordant par ailleurs la question du genre dans l’enseignement supérieur algérien, chiffres à l’appui, le ministre a indiqué que les filles représentaient, en 2017, 62,5% des inscrits et 65,6% des diplômés dans les universités algériennes. «Au niveau des études doctorales, elles représentent aujourd’hui 52,5% des effectifs», a-t-il ajouté, précisant que sur près de 60 000 enseignants universitaires tous grades confondus, près de 47% sont des femmes. Le ministre a également évoqué l’accès «équitable» et «transparent» à l’université pour les nouveaux bacheliers, faisant savoir, en outre, que «l’Algérie offre 2 500 bourses de coopération à des étudiants étrangers, dont le nombre s’est accru pour atteindre 12 000 en provenance de 70 pays».

L.O.CH