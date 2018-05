Onze tonnes de produits avariés saisis à Béjaïa

Par DDK | Il ya 37 minutes | 57 lecture(s)

Les brigades de la direction de la concurrence et des prix (DCP), relevant de la direction du commerce de Béjaïa, ont effectué, durant la première décade du mois de Ramadan, 1 352 interventions de contrôle de commerces et de marchés, a indiqué un responsable au niveau de cette institution. Ces opérations de contrôle des pratiques commerciales et des prix se sont soldées par la saisie de onze tonnes de produits et denrées alimentaires, dont sept tonnes de viandes impropres à la consommation, a souligné la même source. Parmi les autres produits saisis, plusieurs sachets de Cherbette, un jus de citron très prisé au mois de Ramadan. Ce jus est vendu dans des sachets ne contenant aucune mention sur l’origine du produit (producteur) ni les dates de mise sur le marché et de péremption. Par ailleurs, les agents de la DCP ont enregistré, à l’issue de leurs interventions de contrôle, 418 infractions à la pratique commerciale saine. Ces violations au code du commerce ont donné lieu à l’établissement de 397 procès verbaux à l’encontre de commerçants contrevenants. La majorité des infractions enregistrées sont liées au manque d’hygiène, vente de produits périmés ou impropre à la consommation, défaut de facturation et défaut d’étiquetage. Pour rappel, ce sont 201 agents d’inspection pour le contrôle des pratiques commerciales qui ont été mobilisés par la direction du commerce de Béjaïa, durant ce mois de Ramadhan. Ces agents ont été répartis sur 100 brigades, dont une partie s’occupera du contrôle des pratiques commerciales et les prix et l’autre se chargera de l’inspection de la qualité et de la répression de la fraude, a-t-on expliqué. L’on déplore chez les jeûneurs les excès et le gaspillage de la nourriture, et de leur côté, des commerçants sans vergogne profitent de l’occasion pour engranger des gains malhonnêtes, en écoulant des marchandises avariées au détriment de la santé publique.

B. S.